Черен петък: Да сме скептични към всичко, което звучи прекалено добре

Кампанията около Черния петък отдавна се е превърнала от уикенд инициатива в цял месец на намаления, които плавно се сливат с коледните намаления. Това означава повече възможности за добри сделки, но и по-голям риск от заблуждаващи оферти и измами, коментира Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

„Преди 15 години Черният петък беше два-три дни. Сега кампаниите започват в началото на ноември и търговците дори пълнят паркингите на големите обекти седмици преди Черния петък“, отбеляза Николов. По думите му това дава възможност на потребителите да не бързат и да сравняват оферти ,умение, което става все по-важно.

Николов подчертава, че голяма част от намаленията през сезонните кампании всъщност се отнасят за стари колекции или остатъчни модели и не означават, че сте уловили голямата промоция.

„Разумните намаления обикновено са в рамките на 20-30%. Всичко, което изглежда нереално (70-90% намаления), трябва да предизвика скептицизъм, често стои зад него дефектна стока или манипулация. Гледайте крайното число, реалната цена, не само процента намаление. Сравнявайте цената с други търговци и с познатата пазарна стойност на артикула.“, призова Николов.

Фалшиви сайтове и AI

С развитието на технологиите измамите стават по-сложни. Изкуственият интелект улеснява измамниците да създават правдоподобни имейли, да комуникират на перфектен български език, без правописни грешки, както и да създават фалшиви сайтове, които перфектно имитират дизайнa на утвърдени магазини. Често потребителите попадат на „сайт-двойник“ и вярват, че пазаруват от доверен бранд.

„Трябва да се научим да сме скептични към всичко, което звучи прекалено добре. Ако една оферта е ‘невероятна’, по-вероятно е да е фалшива“

Непознаването на правата води до проблеми

Всяка година по време на сезона на намаленията зачестяват и казусите, свързани с връщането на стоки.

Много българи погрешно смятат, че 14-дневното право на връщане важи за всички покупки. Николов припомня, че това право е регламентирано при онлайн пазаруването. При покупки във физически магазини условията за връщане са въпрос на фирмена политика и могат да варират, от 0 до 30 дни или само замяна на артикул.

Бързите кредити - най-скъпата „отстъпка“

Според последните данни на БНБ броят на бързите кредити расте, въпреки рекордно ниската безработица. Тази тенденция е особено тревожна по време на сезона на отстъпките. Точно те превръщат краткосрочната „изгода“ в дългосрочен разход: при лихви от 55-100% годишно потребителите често плащат повече от спестеното на промоция. Николов отправя рязък упрек към липсата на достатъчно финансово образование:

„Учат ни сложни уравнения по алгебра в училище, но не ни учат как работят лихвите и как да управляваме кредити. Това е голям пропуск.“Статистиката показва все по-голям дял млади хора, които взимат бързи кредити. Той подчерта голямото разминаване между информираните и напълно неинформираните потребители: „Младите често изпадат в дългове още на 18-19 години, а после родителите им помагат да покрият кредитите.“

Еврозоната и плащането с карта

В контекста на присъединяването на България към еврозоната Николов коментира предизвикателствата пред малките търговци - най-вече осигуряването на евро монети и навременното въвеждане на ПОС-терминали.

Опитът от други държави показва, че липсата на монети в първите дни може да доведе до оперативни затруднения и неудобства за потребителите. Той изрази надежда, че присъединяването към еврозоната ще бъде стимул повече малки търговци да въведат ПОС-терминали, а потребителите да използват повече картови плащания.

