Сметище във Варна: Миризмата е нетърпима, гларуси и кучета разнасят боклука

В платформата на Helpbook.info продължаваме да следим проблема с незаконните сметища в страната.

Този път ви предоставяме пълния сигнал, изпратен от наш потребител от град Варна: „Проблемът започна, когато на съседната улица – „Капитан Райчо Николов“ започна голям ремонт. Заради него камионите за извозване на смет не могат да стигнат до улицата, на която имаше три контейнера за смет. Това доведе до препълване на контейнерите и затрупването им с боклуци. След няколко сигнала решението на община Варна беше да премести контейнерите на място, което е достъпно за камионите.

За съжаление, живущите наоколо отказват да минат тези допълнителни 30 метра и започнаха да си хвърлят боклука на улицата, там, където бяха контейнерите преди. Това доведе до един порочен кръг, в който се подават сигнали за това, общината праща хора да почистят и на следващия ден, хората пак си хвърлят боклуците там. Глобени граждани няма до ден днешен.

Втората стъпка в развитието на проблема дойде, когато служителите от отдел Екология спряха да си вдигат телефоните, колкото и пъти да се обаждаме. От близо десет дни никой не вдига телефона и никой не идва да почисти. Сметопочистващата фирма си вдигат телефона и обещават, че ще пратят човек "днес", но никой никога не идва. Разговори с тях се провеждат всеки ден.

Проблемът се състои от следните части:

- Живущите наоколо не спазват прости правила, но и не получават глоби за това, въпреки че такива се налагат на живущите в по-централните части за същите провинения.

- Отдел Екология не си вдигат телефоните никога, което означава, че няма как да им се подаде сигнал за каквото и да било.

- Сметопочистващата фирма е наясно с проблема и бездейства напълно.

Миризмата е нетърпима. Гларуси, кучета и хора разхвърлят боклука по цялата улица. Действия от страна на когото и да било няма.“ (целия сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info