Остин Бътлър за Емили Ратайковски: Само приятели сме

Остин Бътлър разкри, че с Емили Ратайковски са само приятели. От месеци насам има слухове, че между 34-годишният актьор и 34-годишната моделка става нещо романтично. Те няколко пъти бяха забелязани по срещи, а преди дни бяха заснети заедно на вечеря в Ню Йорк. Но сега Остин отрича двамата да са двойка.

"Истинският отговор е, че имам много приятели и ние сме приятели, и бяхме на вечеря, и че ние сме приятели", коментира той, когато от "Vanity Fair" го питат за слуховете.

Какво още се случва с тях четете в teenproblem.net