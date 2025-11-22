IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Остин Бътлър за Емили Ратайковски: Само приятели сме

Бяха забелязвани заедно по срещи

22.11.2025 | 00:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Остин Бътлър разкри, че с Емили Ратайковски са само приятели. От месеци насам има слухове, че между 34-годишният актьор и 34-годишната моделка става нещо романтично. Те няколко пъти бяха забелязани по срещи, а преди дни бяха заснети заедно на вечеря в Ню Йорк. Но сега Остин отрича двамата да са двойка.

"Истинският отговор е, че имам много приятели и ние сме приятели, и бяхме на вечеря, и че ние сме приятели", коментира той, когато от "Vanity Fair" го питат за слуховете.

