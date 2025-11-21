Орбан се готви за криза, а инвеститорите питат защо

Подготовката на унгарския премиер Виктор Орбан за срив на финансовите пазари озадачава инвеститорите, които не виждат признаци за предстоящ колапс на един от най-добре представящите се развиващи се пазари в света. Орбан многократно е говорил за необходимостта от „финансов щит на САЩ“, който да защити Унгария , чийто държавен дълг е подкрепен от инвестиционни рейтинги , в случай на спекулативна атака. Той дори направи паралели с Аржентина , която си е осигурила спасителен пояс от президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Разговорите за предпазен механизъм от страна на САЩ смущават инвеститорите, които се възползват от историческото покачване на активите на страната, отчасти обусловено от залозите, че Орбан ще загуби изборите. Инвеститорите очакват победа на опозицията да помогне на Унгария да си възвърне достъпа до повече средства от Европейския съюз.

Форинтът е поскъпнал с близо 20% спрямо долара и с 8% спрямо еврото през 2025 г., най-много сред развиващите се пазари освен рублата, и е на път да отбележи най-големите си годишни печалби от 2002 г. и 2012 г. насам. Фондовият индекс BUX в Будапеща е нараснал с над 60% в долари тази година.

В това, което може да е индикация за по-нестабилни времена, които предстоят за активите на източноевропейската страна, форинтът падна с 0,8% спрямо еврото в петък, най-много от шест седмици, след изненадващата оставка на заместник-управител на унгарската централна банка.

Макар че ходът изглежда като импулсивна реакция, като форинтът възстанови по-голямата част от загубите си до средата на сутринта, той показва до каква степен настоящата сила на валутата зависи от продължаващата строга парична политика. Унгарската централна банка поддържа най -високия основен лихвен процент в ЕС на 6,5%, въпреки призивите на правителството за намаления.

Орбан заяви, че ако има масово изтегляне на форинта или „спекулативна атака“, ще има няколко вида помощ, която унгарското и американското правителство и централните банки могат да „ активират “. Той не ги е уточнил, като е заявил, че подробностите все още ще трябва да бъдат уточнени, а администрацията на САЩ не е потвърдила или отрекла постигнато споразумение.

В интервю за ATV на 11 ноември Орбан заяви, че Унгария ще се нуждае от 10 до 20 милиарда долара за своята стабилност, в сравнение с 20-те милиарда долара, които САЩ предоставя на Аржентина.

Политически инструмент

Управляващата партия на Унгария изостава с двуцифрен брой точки в някои анкети преди вота, като ново опозиционно движение, водено от Петер Мадяр, се възползва от стагниращата икономика и кризата с разходите за живот.

Според Бари ван дер Лаан, старши валутен стратег в Monex Europe, разговорите за помощ от САЩ може да са част от кризисния наратив на Орбан за противодействие на проевропейската опозиция.

„Изтъкнатият „финансов щит на САЩ“ функционира като политически инструмент, а не като икономическа необходимост“, каза ван дер Лаан. „Докато Унгария остава фундаментално платежоспособна със стабилизирани текущи сметки, нарастващият фискален дефицит от разходите в изборната година е действителната точка на триене.“

Пазарът на облигации вече започна да реагира, след като Орбан разхлаби бюджетните цели за разходите за кампанията. Доходността по 10-годишните вътрешни облигации на Унгария скочи с 30 базисни пункта този месец до 7,1%, с което изпревари Румъния като най-висока в 27-членния ЕС.

Въпреки това, Унгария не е имала проблем с финансирането си от пазара и фискалният ѝ дефицит за 2026 г., прогнозиран от Орбан на 5% от брутния вътрешен продукт, е по-малък от очакваните дефицити в Румъния и Полша.

Тригодишният период на почти нулев икономически растеж на Унгария обаче е обезпокоителен, като S&P Global Ratings дава негативна перспектива на суверенния рейтинг BBB- - който вече е най-ниската оценка, не-junk.

Орбан описа потенциалната спасителна помощ от САЩ като начин за ограничаване на зависимостта от ЕС,

който посочи опасения за корупция и върховенство на закона, за да задържи милиарди евро финансиране за Унгария.

Той също така многократно е представял международните банкери като плашила, докато себе си е представял като гарант за стабилност срещу глобалните рискове, включително войната на Русия в съседна Украйна. Орбан се върна към тази тема в петък, отхвърляйки опасенията на опозицията относно фискалното преразходване като отразяващи манталитета на банкерите.

„Според логиката на банкера, те искат да отнемат повече пари от хората в полза на предполагаема по-широка макроикономическа и финансова стабилност“, каза Орбан пред общественото радио. Премиерът заяви, че е фокусиран върху благосъстоянието на унгарците, а не върху „числата“.

Рафаела Тенкони , старши икономист в Wood & Co., заяви, че разговорите за кризата са просто предизборна реторика. „Изборите са силно поляризиращи, така че е възможно известно пазарно въздействие от резултата, но при сегашните обстоятелства не очаквам сътресения преди датата на изборите“, каза тя.

Има прецедент изборите в Унгария да предизвикат валутни сътресения. Разходите за кампанията на предишните парламентарни избори през 2022 г. помогнаха за понижаването на форинта до рекордно ниско ниво, въпреки че Орбан тогава се сблъскваше с много по-слаба опозиция, отколкото е сега унгарската партия „Тиса“.