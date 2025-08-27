IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шварек: Превръщаме се в общество с ниско доверие

Чалга културата властва, категоричен е Петьо Блъсков

27.08.2025 | 21:05 ч. Обновена: 27.08.2025 | 22:48 ч. 10

Вътрешното положение у нас е функция на международното положение, а международното положение е доста горещо. Ние не сме хич готови, тупкаме по един и същи начин топката цяла година, вместо да погледнем с лупа към процесите, които се случват в света. Светът ще се преобърне съвсем скоро, прогнозира журналистът Петьо Блъсков в предаването "Денят ON AIR".

Според политическия анализатор Кристиян Шкварек в България много по-голям катализатор са не политическите процеси, а обществено-битовите.

"Държавата е функция на обществото, което я създава и което я поддържа. Превръщаме се в общество с ниско доверие, такова общество е обречено институциите му да не работят", коментира Шкварек пред Bulgaria ON AIR.

"Чалга културата властва. Очевидно са виновни хората, които разпространяват тази култура. Правим си го сами. В случая с парашута има ясна отговорност. Човекът, който е трябвало да провери каишите и въжетата, не го е направил", подчерта Блъсков.

Според Шкварек само след една година ще разберем дали разделението ще продължи, като видим резултата от президентските избори.

"Един не е излязъл да каже, че иска да бъде кандидат. В Америка една година преди президентските избори тече с пълна сила кампанията. В България нямаме никаква представа за нито един кандидат", посочи още политическият анализатор.

Петьо Блъсков Кристиян Шкварек
