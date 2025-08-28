IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как се стигна до боя в София заради поставена скоба? ВИДЕО

Стефан Тотев поясни, че това е прецедент

28.08.2025 | 09:28 ч. Обновена: 28.08.2025 | 12:29 ч. 138
Поставена скоба за паркиране предизвика бой в София между служители на ЦГМ и двама мъже. 

"При пристигането на нашите екипи саморазправата беше преустановена. Разказите на двете страни са по-скоро за възникнал конфликт и спор е дали скобата, поставена на един от автомобилите там на място е правомерно поставена. В следствие на това започва словестна саморазправа, която преминава във физическа", това разказа в "Денят започва" комисар Стефан Тотев -зам.-началник на Пето РУ СДВР.

Трима от участниците в боя са преминали през болнични заведения.

Стефан Тотев поясни, че при подобна дейност винаги е възможно да възникнат някакви конфликти и спорове, но такъв тип "конфликти не сме имали. Това е прецедент".

