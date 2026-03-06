Българин е задържан в Солун за контрабанда на цигари

Българин на 59 години е бил задържан в Солун за участие в схема за контрабанда на големи количества цигари, от която полицията смята, че са реализирани незаконни печалби в размер на около 360 000 евро, съобщи гръцката обществена телевизия EРT.

Твърди се, че обект на контрабандата, извършена от заподозрения, са били 720 хиляди пакета цигари.

При ареста у българина са били намерени 33 127 пакета цигари (662 540 къса), скрити в ремарке и в алуминиеви дограми.

Заподозреният е задържан след полицейска операция, проведена от службите за борба с организираната престъпност.

Според гръцките власти заподозреният е извършвал контрабандата под прикритието на фирма и превозни документи за законни товари.

Превозното средство и ремаркето са иззети, а материалите по случая са предадени на компетентните власти.

(БТА)