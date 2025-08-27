IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бой в центъра на София заради поставена скоба ВИДЕО

Двама нарушители се опитали да махнат скобата

27.08.2025 | 16:02 ч. Обновена: 27.08.2025 | 20:03 ч. 96
Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на ул. "Дунав" в София заради поставена скоба.

Двамата нарушители се опитват да премахнат скобата, когато пристига кола със служители на Центъра за градска мобилност и спират до тях.

Секунди по-късно служителите на Центъра за градска мобилност слизат от колата, а спорът бързо прераснал в бой.

На мястото има два екипа на полицията. 

Вижте още във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

скоба София Център за градска мобилност бой Bulgaria ON AIR
