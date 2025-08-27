Бой в центъра на София заради поставена скоба ВИДЕО

Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на ул. "Дунав" в София заради поставена скоба.

Двамата нарушители се опитват да премахнат скобата, когато пристига кола със служители на Центъра за градска мобилност и спират до тях.

Секунди по-късно служителите на Центъра за градска мобилност слизат от колата, а спорът бързо прераснал в бой.

На мястото има два екипа на полицията.

Вижте още във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR