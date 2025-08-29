Всеки ден: Търговските вериги ще публикуват цени на 101 стоки

Държавата ще публикува цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства. Изискването влиза в сила от 2026 година с приемането на еврото. Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg от 1-ви януари до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро.

Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.

Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.

Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.

Търговци коментираха, че зад въпросните 101 стоки от списъка на КЗП стоят хиляди артикули, защото търговците трябва да отчитат всяка марка от съответната група. Например, една от посочените стоки е “кашкавал от краве мляко пакетирано за 1 кг”, а супермаркетите предлагат много и различни марки кашкавал, като всяка марка трябва да бъде описана. Същото се отнася и за сиренето и за изварата, както и за кренвирши, пресни колбаси и др.

Сред стоките, чиито цени ще се следят всеки ден, са четири вида хляб - бял, ръжен, типов и хляб Добруджа, кори за баница, прясно и кисело мляко от 2 до 3.6%, краве сирене и кашкавал от краве мляко, извара, пилешко, свинско и телешко месо 1 кг различни разфасовки, кайма смес, няколко вида колбаси, яйца различни размери, пакетиран боб, леща, ориз, макарони, бяла захар, сол - по 1 кг, различни консервирани храни, десетина вида плодове и зеленчуци, бисквити, кроасани, шоколад, кафе, чай, минерална вода, светла бира, бяло и червено вино, ракия.

От нехранителните стоки са включени цигари, препарати за миене на съдове, тоалетна харти, шампоани, пасти за зъби, сапуни.

Има и 16 вида лекарствени продукти. Сред тях са аналгетици, антисептици, препарати за лечение на гърло, простудни заболяване, стомашни разстройства и очистителни и др.

“Неспазването на сроковете може да се счита за нарушение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България”, пише в указанията от 13 стр. На КЗП. Не се позволява обновяване на цените в рамките на същия ден след веднъж подадена информация, пише в указанията на КЗП към търговците, които съпътстват списъка с наблюдаваните стоки.

Търговците вече реагираха остро срещу новата административна тежест, която се стоварва по поддържането на тези публикации до август 2026 г. “Става въпрос за стотици хиляди записи всеки ден, което ще принуди фирмите да наемат специални служители за това. Освен това публикуването на страшно много цени не е ясно доколко ще ориентира потребителите”, коментираха от БСК.

Фирмите се опасяват, че ежедневното разкриване на цените на дребно за десетки хиляди артикули, може да доведе до непазарни практики, защото се издава чувствителна търговска информация. Това противоречи на принципите на конкуренцията, обявиха работодателските организации.

Изискване към търговците е да подават и данни за населеното място, в което се намира търговския обект, име на продукта, марка, количество, цена на дребно, категория, както и данни за промоция, срок на промоцията, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.