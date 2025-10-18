Атанасов: Готви се план, който цели внимателно да вкара ДПС-НН в управлението

Депутатът от ПП-ДБ Атанас Атанасов направи коментар за труса във властта, който беляза края на работната седмица. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че е необходимо преструктурирана на кабинета.

“В политиката принципът е прост - подкрепа се търси, а нас никой не ни е търсил”, кратко заяви Атанасов пред bTV.

Според него в момента се готви план, който цели внимателно да вкара ДПС-НН в управлението.

"Нито едно знаково лице на ГЕРБ не се появи на терен в Пазарджик. За да може след това да се разиграе тази сценка и Борисов да се скара на депутатите си", смята депутатът от ПП-ДБ.

Според Атанасо управляващото мнозинство не иска да има нови предсрочни парламентарни избори преди президентските.

Депутатът е на мнение, че предстои много важен, геополитически избор за президент.

"В ПП-ДБ се коментират имена и това е добре. Но се подготвя профил на кандидата. Според мен трябва да е широкоспектърен персонаж", добави Атанасов.

По думите му в момента вълненията са свързани с приемането на държавния бюджет. “Някои ще работят парите да идат при хората, други ще гледат да стягат колана, защото се очертава голям дефицит. Ние от опозицията трябва да се стремим да се работи за реалистични приходи и за нераздути разходи”, добави Атанасов.

Относно исканата оставка на председателя на парламента Наталия Киселова, председателят на ДСБ заяви, че е правилно решение. “Не съм я подкрепил при избора ѝ, защото смятам, че няма качества за позицията”, заяви Атанасов и намекна, че знае може би кой ще е следващият шеф на НС.

Той коментира и предложение, отправено към него от Борисов да е председател на ДАНС. “Борисов ме предложи за шеф на ДАНС по времето на сглобката. Аз помислих седмица-две, и се върнах и го попитах дали той би станал главен секретар на МВР. Тоест, с тази оферта той искаше да ме върне назад с 25 години“.

“Може и да съм се поблазнил като човек, който винаги е наблюдавал службите и съм имал интерес към тях. Но за мен това е недопустимо, тежко политизиран съм като председател на партия, и в един момент да оглавя служба, в чийто устав изрично е записано, че ръководителят трябва да е партийно неутрален, не е добре“, добави Атанасов.