Андреа Бочели направи серенада на Тръмп в Овалния кабинет

Серенада от италианската легенда Андреа Бочели получи президентът на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет непосредствено преди срещата си с Володимир Зеленски.

Оперната му поява беше в ярък контраст с 2017 г., когато Бочели се отказа да присъства на първата инаугурацията на Тръмп. Причината е, че еше получил смъртни заплахи.

Съветникът на Тръмп Марго Мартин заяви, че Тръмп всъщност е слушал една от песните на Бочели, когато 67-годишният мъж е влязъл.

Президентът пусна песента на Бочели "Time to Say Goodbye“, докато влизаше, и каза: "Чуйте това.“

След това самият Бочели започна да пее в дует със себе си, докато президентът наблюдаваше.

Бочели се засмя на момента, преди да започне да пее отново и след това да позира за снимки с Тръмп.

Либералите критикуваха италианския певец за появата му с президента. Някои дори се опитаха да твърдят, че Бочели е бил там, за да подкрепи Зеленски и украинците.

"Действията на Андреа Бочели в миналото показват, че хуманитарните приоритети са несъвместими с партийната политика - неговата фондация финансира помощи за бежанци и усилия за помощ на Украйна, а той осинови куче, ранено във войната в Украйна“, написа потребител в социалната мрежа.

"Появата на Бочели в Овалния кабинет беше символичен музикален жест, а не одобрение.“

"Добавете Андреа Бочели към списъка, хм“, написа друг либерален критик.

"Андреа Бочели беше в Овалния кабинет, разговаряйки с фашисткия американски диктатор и е планирано да свири пред разпалващите омраза бели християнски националисти в Белия дом през декември“, добави друг.

Бочели е продал над 90 милиона записи по целия свят.