Тръмп за срещата със Зеленски: Сърдечна и интересна СНИМКИ

Американският президент Доналд Тръмп сподели, че срещата му със Зеленски е била “сърдечна и интересна”. С пост в социалната мрежа Truth social Тръмп каза още, че настоятелно е предложил, че е време да се спре с убийствата и да се сключи сделка.

“Достатъчно кръв е пролята, границите на собствеността са определени от Войната и Вътрешностите. Те трябва да спрат там, където са. Нека и двамата претендират за Победа, нека Историята реши! Край на стрелбата, край на Смъртта, край на огромните и неустойчиви разходи за пари. Това е война, която никога нямаше да започне, ако бях президент. Хиляди хора биват избивани всяка седмица - край, приберете се при семействата си с мир!”, написа още американският президент.

Това беше поредна среща между лидерите, а Тръмп имаше самочувствие и заради примирието в Близкия изток, Американският президент демонстрира оптимизъм, че може да сложи край и на войната в Европа – нещо, което преди месеци твърдеше, че може да постигне „за един ден“.

“Аз съм президент медиатор и посреднича в една не особено лесна ситуация, а трябва да е лесно”, откровен беше Тръмп.

Срещата, проведена като работен обяд с Тръмп и Зеленски седнали един срещу друг, първоначално протече пред медиите без сблъсъци между двете страни – облекчение след срещата в Овалния кабинет през февруари, която се превърна в бурна разправия между Тръмп, вицепрезидента Ванс и Зеленски.

Ето петте основни акцента от разговора в Белия дом:

Очакванията за доставка на „Томахоук“

Американският президент даде ясен знак, че не бърза да снабдява Украйна с крилати ракети “Томахоук“, заявявайки, че подобна стъпка “не е лесна“.

“Не е лесно да предоставим такива оръжия… Става дума за огромни количества изключително мощни системи. Надявам се, че няма да се наложи да ги използват. Надявам се да сложим край на войната, без изобщо да мислим за “Томахоук“, каза Тръмп пред журналистите.

Зеленски отговори, че Украйна не разчита единствено на тези оръжия и е готова дори да предложи хиляди украински дронове в замяна на американски ракети с далечен обсег. Военни експерти подчертаха, че “Томахоук“ би дала на Украйна възможност да нанася удари в дълбочина по руски военни цели и енергийна инфраструктура.

Различни виждания за готовността на Путин за мир

Тръмп изрази увереност, че има шанс за постигане на мир, позовавайки се на телефонния разговор с Владимир Путин, който според него показал “напредък“ в желанието на Москва за споразумение. Зеленски обаче предложи съвсем различна перспектива – само ден след като Русия нанесе един от най-мащабните си ракетни удари срещу Украйна.

“Разбираме, че Путин не е готов. Но вярвам, че с вашата помощ можем да спрем тази война – и това е жизненоважно за нас,“ заяви украинският президент, като подчерта значението на силни гаранции за сигурността като ключ към траен мир.

Стилът на Зеленски отново привлече внимание

Зеленски получи неочакван комплимент за облеклото си от Тръмп, след като се появи в тъмно сако.

“Мисля, че изглежда прекрасно с това сако. Много е стилно,“ обърна се американският президент към колегата си.

Зеленски беше критикуван от някои републиканци при предишни визити заради по-неформалното си облекло, но този път реакциите бяха позитивни.

Тръмп атакува Испания за разходите за отбрана

Тръмп остро разкритикува Испания за отказа ѝ да увеличи разходите си за отбрана до 5% от БВП, каквото беше решението на съюзниците на срещата на върха на НАТО през юни.

“Испания не беше лоялна към НАТО. Всички се съгласиха да увеличат до 5%, но Испания отказа. Тя трябва да бъде порицана за това“, заяви той.

Испания издейства изключение от новата цел, позовавайки се на финансови затруднения, но Тръмп дори заплаши да наложи мита срещу Мадрид.

Тръмп губи самообладание по въпрос за Мадуро

Изненадващо, но най-напрегнатият момент от срещата не беше свързан с Украйна, а с Венецуела.

“Той не би искал да се подиграва с нас,“ каза Тръмп за венецуелския лидер Николас Мадуро, прекъсвайки пресконференцията с нецензурна реплика. Това бе рядък пример за открит изблик на гняв от страна на президента, който подсказва, че американските военни операции край бреговете на Венецуела може да се засилят.

САЩ вече са извършили шест атаки срещу плавателни съдове, за които твърдят, че участват в наркотрафик, включително срещу подводница, превозваща наркотици.