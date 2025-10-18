Да ти изчезне косата: Как една снимка в Time разстреля суетата на Тръмп

Техническият термин за това, което Доналд Тръмп преживява на корицата на списание Time тази седмица, е „прозрачност“. Това е феномен, който се случва, когато интензивна слънчева светлина или силна електрическа светлина се насочва към изтъняващата коса на мъж, жестоко разкривайки нейната отпусната и трагична рядкост и розовия, петнист, лющещ се скалп отдолу. Внимателно хореографираната илюзия за пищност и гъстота е разбита, а тонзурата му на суетата е разкрита.

Публична личност като Тръмп, по-загрижена за ефекта на прозрачната коса, отколкото за данните от анкетите, ще избягва на всяка цена силното осветление отгоре. И дъжда. Той ще носи шапки (бейзболни шапки MAGA в случая на Тръмп), ще се обсеби от сгъстяващи продукти за коса и ще разработи сложни техники на продавач на сладолед, за да превърне изтъняващата си "слама" в нещо, което минава за по-пълно, момчешко покритие. Той ще знае кой е най-добрият ъгъл за косата му и всички оптимални, ласкателни за гривата ъгли, когато е изправен пред камерите. Разбира се, той не заблуждава никого освен себе си. Вали дъжд, светлината свети и комичната трагедия на истинската му възраст е разкрита.

Светът на знаменитостите е особено параноичен по този въпрос. Един приятел интериорен дизайнер с рядка коса веднъж ми каза, че привличането на известни хора в луксозните лондонски ресторанти, които е създал, до голяма степен се дължи на осветлението, така че той винаги е поддържал настроението спокойно и прощаващо: осветление нагоре, а не надолу, меки настолни лампи, никакви свирепи, разбиващи самочувствието работни лампи.

„Осветлението директно над главата ще покаже липсата на коса на по-възрастен мъж, когато е на среща“, каза ми дизайнерът. „Никой не иска това.“

Осветлението е още по-голяма тревога за косата в студиото на фотографа. През 2000-те години веднъж бях на снимки за мъжко списание с американска рок звезда, някога известна с големата си, подобна на пудел, козина. Фотографът насочваше индустриални фенерчета към главата на обекта и, вече над петдесетте си години и с по-внимателно подредена тонзура, певецът се почувства длъжен да изрази параноята си.

„Хей, не искам косата ми да прозира“, каза той.

Осветлението беше пренаредено, рок звездата беше осветена по-малко интензивно и по-мрачно. В последвалите снимки кичурите изглеждаха магически по-плътни, почти като в разцвета на косата, на която принадлежат от 80-те години на миналия век.

Можете да се обзаложите, че Доналд Тръмп знае всички тези трикове. (Забелязали ли сте как се обсебва от „брутално“ осветление на митингите си? „Изключете тези светлини!“) Той е обсебен от прозрачността от 80-те години на миналия век, така че, разбира се, е бесен, че списание Time избра да го снима отдолу за последната корица. Не защото шията му изглеждаше странно. Не защото това е ъгълът, който Мусолини винаги предпочиташе. А защото слънчевата светлина, грееща отгоре, изтъни косата му до тънка паяжина от захарен памук с ореолен ефект и разкри плешив мъж с дебела глава.

В гневен пост в социалните мрежи Тръмп обвини Time, че косата му е „изчезнала“. И в известен смисъл е прав; времето наистина е „изчезнало“ косата му – до 50-годишна възраст около 50% от мъжете изпитват някаква степен на забележим косопад.

Колко дълбока е манията на Доналд за изчезващата коса? Обгърната в застрашаващ озоновия слой купчина от индустриален фиксатор, в продължение на десетилетия косата на Тръмп е била щателно изработен процес на средна възраст.

Никотинизираната аранжировка от капок, която стои на главата му като избелен McFlurry, никога не трябва да се докосва от никого, дори от фризьор. В неотдавнашните си мемоари бившият редактор на Vanity Fair (сега собственик на бюлетина Air Mail) Грейдън Картър разказва историята на фотосесия за Vanity Fair през 1994 г., когато на Тръмп е даден кашмирен пуловер Loro Piana, за да го носи за лъскав портрет. Решавайки, че не е съвсем правилно, стилистът помолил Тръмп да опита алтернативна дреха.

„Тръмп отказа да го вдигне над главата си, защото не искаше да разроши сложно сглобената си конфекция от коса“, спомня си Картър.

В крайна сметка пуловерът трябваше да бъде отрязан от дебелия гръб на Тръмп с ножица.

Отнема много време и пари, за да имате коса, която изглежда толкова евтино. Според съобщенията, предпочитаният от Тръмп лак за коса е CHI „Helmet Head“ на Farouk Systems, „изключително твърд, устойчив на влага, бързосъхнещ“ спрей, който създава „обемен, плътен вид“ и е лесно достъпен в интернет. Предназначен е за „прически, които трябва да издържат цял ​​ден“.

Твърди се, че Тръмп е открил CHI в дамските съблекални, когато Farouk Systems спонсорира конкурсите за Мис Вселена на Тръмп през 2000-те, и оттогава се придържа към него. Според един рецензент на нюйоркско списание, CHI Helmet Hair мирише на „сиропообразни, химически примесени плодове... като синьо-малинова каша или детска паста за зъби“.

Въпреки че понякога сменя марки, докато е в чужбина (шотландският телевизионен репортер Колин Маккей си спомня, че по време на посещение в шотландския парламент Тръмп е наел охранител, който да носи произведената във Великобритания бутилка Elnett със себе си), Тръмп често предпочита да пръска прах в косите си, използвайки аерозол CHI, а не алтернативата с помпа. На митинг в Южна Каролина през декември 2015 г. той се разбунтува срещу природозащитниците, които са против буфането и искат той да „използва помпата“. „Излиза на големи капки, нали, и е заседнала в косата ти“, оплака се Тръмп.

Изключителният стил на гипсофила и цветът на косата му? Ето как Майкъл Волф описва косата на Тръмп, от бестселъра му „Огън и ярост“.

„Иванка се отнасяше към баща си с известна дистанция, дори ирония, стигайки дотам, че да се подиграва на прическата му пред другите. Тя често описваше механиката зад това на приятели: абсолютно чиста коса... заобиколена от пухкав кръг от коса отстрани и отпред, от който всички краища са издърпани нагоре, за да се срещнат в центъра, а след това са пригладени назад и закрепени с втвърдяващ спрей. Цветът, отбелязваше тя с комичен ефект, е от продукт, наречен Just for Men - колкото по-дълго стоеше, толкова по-тъмен ставаше. Нетърпението доведе до оранжево-русия цвят на косата на Тръмп.“

Тръмп, отбелязва Волф, не е могъл да остави сместа да престои цели пет минути, без да се развълнува и да се раздразни. Оттук и грубият тон на русите му коси.

Кой я подстригва? През 2004 г. Тръмп призна пред Playboy, че сам си оформя косата и сега позволява само на един човек да я подстригва - Мелания.

Въпреки че, както всички фризьори, може би ще трябва да поработи върху фризурата си.

След неотдавнашна и противоречива реч на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Тръмп се обади на съпругата си с надеждата за бурна и обожаваща подкрепа. Мелания не каза много за забележките на президента, но забеляза един детайл.

„Косата ти изглеждаше... ужасно“, каза първата дама.

Коментарът е на Саймън Милс за The Times