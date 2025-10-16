Южна Корея се готви за апокалипсиса на Ким Чен Ун: Сградите вече се строят с ядрени бункери

Той ще включва зони за дезактивация, дезинфекцирани зони и собствена система за водоснабдяване и канализация. Когато не служи за подслон на местните жители от ядрен холокост, ще се използва като фитнес център.

Южна Корея строи първия си граждански ядрен бункер под жилищен блок в Сеул, в мълчаливо признание, че ядрената заплаха от Северна Корея няма да изчезне.

Проектът за обществено жилищно строителство Songpa Creative Innovation в южната част на столицата е планирано да бъде готов през 2028 г. и ще бъде оборудван с ядрено убежище на стойност 3,4 милиарда вона (1,8 милиона британски лири), способно да поддържа 1020 души до 14 дни.

Построен на три етажа под земята, бункерът с площ от 2000 кв. м ще може да защитава от ядрени, химически и биологични оръжия и да устои на електромагнитни импулсни атаки, които могат да нарушат електрозахранването и телекомуникациите.

Местните власти възнамеряват да построят още убежища в бъдеще. Вестник "Сеул Шинмун" цитира градски служител, който обяснява:

"Тъй като естеството на съвременните заплахи се е променило, ние разширяваме концепцията за убежища за гражданска защита и я популяризираме като пилотен проект. Целта е да се създаде повратна точка за практическата защита на гражданите и изграждането на инфраструктура за сигурност."

Новият жилищен комплекс се строи на мястото на затвор и ще съдържа 16 сгради с височина до 22 етажа, с общо 1240 апартамента - повече от броя на отделните места в бункера. Властите не са обяснили как ще бъдат разпределени местата в убежището в случай на термоядрено унищожение и кой ще бъде оставен на съдбата.

В Южна Корея има 19 000 бомбоубежища, но почти всички са построени, за да издържат само на конвенционални атаки. Те са построени в десетилетията след Корейската война от 1950-53 г., когато страната преживява една от най-интензивните бомбардировки в историята от ръцете на Съединените щати.

САЩ хвърлиха 635 000 тона бомби, включително 33 000 тона напалм, върху райони, окупирани от севернокорейски и китайски сили - повече отколкото по време на цялата тихоокеанска кампания на Втората световна война.

Съвсем наскоро южнокорейците се оказаха под прицела на повече от 13 000 севернокорейски далекобойни артилерийски оръдия, окопани по протежение на демилитаризираната зона, която разделя двете държави и способни да започнат масивни бомбардировки на метрополиса Сеул, само на 30 мили от границата.

В днешно време Северна Корея разполага и с десетки ядрени бойни глави и средства за доставянето им, от крилати ракети с малък обсег нагоре. В петък, на военен парад в Пхенян, КНДР показа Хвасон-20 - най-новата си междуконтинентална балистична ракета, потенциално способна да удари континенталната част на САЩ.

Официално Южна Корея и САЩ са решени да постигнат пълна денуклеаризация на Севера. На практика обаче Ким Чен Ун разглежда ядрените си средства за възпиране като "щита и меча", които гарантират оцеляването на неговия режим.

Скоро след встъпването си в длъжност президентът Тръмп сякаш сигнализира за приемане на официалния статут на Северна Корея като ядрено въоръжена нация.

"Той е ядрена сила", каза Тръмп, визирайки Ким.

В дипломатически план изразът обикновено се използва само за петте признати ядрени държави - САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания - и предполага приемане на ядрен статут и изоставяне на усилията за разоръжаване.

Президентът на Южна Корея, И Дже Мюн, заяви, че е реалист по отношение на перспективите за разоръжаване на Северна Корея, но се надява първо да постигне замразяване на производството на ядрени бойни глави и ракети в Пхенян.

Изграждането на ядрения бункер предполага, че песимизмът относно перспективите за разоръжаване се е разпространил в местното самоуправление.

Проучванията на общественото мнение показват, че все по-голямо мнозинство от населението вярва, че Южна Корея трябва да се сдобие със собствен ядрен възпиращ фактор.