Отишъл си е поетът Кирил Кадийски

Поетът Кирил Кадийски е починал тази сутрин, съобщи неговият приятел професорът от Софийския университет Людмил Димитров.

"Обожаван, недолюбван, скандален, прав, крив - не може да се отрече огромният му талант. Едва ли има лична библиотека в българско семейство, което да не притежава поне една негова книга - преводна или оригинална. Без него ще бъде по-тихо, по-скучно, по-празно - не само в литературата. И тази тишина, скука, празнота няма кой да запълни, разведри, разсее", написа Димитров.

Кирил Кадийски е роден през 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Завършва руска филология и посвещава живота си на литературата - като поет, преводач и културен деятел. Работи в Българското радио, издателство "Народна култура" и като свободен преводач. След демократичните промени основава едно от първите частни издателства у нас - "Нов Златорог". Негови са преводите на Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, сонетите на Шекспир и цялото творчество на Молиер.