Хората инвестират в имоти, но пазарът се забавя

БНБ отчита, че кредитирането в България продължава да нараства с ускорени темпове. Кредитният експерт Тихомир Тошев коментира, че миналата година е имало кредитен бум, а в началото на тази се отчита спад в броя на сделките, на изтеглените кредити и имотните сделки.

“Пазарът започва да се успокоява след влизането на България в еврозоната. Не бих казал, че войната в Близкия изток се отразява толкова много, тя притеснява хората, но тази е далече, отражението ще е минимално", обясни кредитният експерт в предаването “България сутрин”.

Според Тошев имотният пазар се движи от вътрешната среда на страната.

Експертът очаква да има скок при кредитирането. Наблюдава се и ръст при депозитите. “Българинът ще се справи с това поскъпване в момента", подчертава Тошев, но все пак предупреди хората с ниски доходи да не прибягват към бързите кредити, за да запълват дупки, а да се справят със собствени сили.

"Банков потребителски кредит, в никакъв случай потребителски. Много малко хора инвестират в имоти - пазарът се забавя, няма ръст или спад на цените, те се задържат около нивата от миналата година. Очаква се спадът на броя сделки да се запази около 20% за цялата година, което не е драматично, това е нормализиране на пазара. И тази година влизаме с най-ниските лихви в Европейския съюз и Еврозоната. Има сериозна конкуренция между банките на пазара", допълни Тошев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му предлагането на нови жилища се увеличава и профилът на купувача се променя.

Кредитният експерт отбелязва, че животът е станал по-скъп, а хората с по-ниски разходи са се изтеглили от имотния пазар.

“На пазара остават хората със средни и високи доходи. Хората купуват спрямо бюджета си, няма промяна на търсенето в кварталите", каза още Тошев.

Гледайте видеото с целия разговор.