Шефът на OMV със съвет: Не искате скъп бензин, вървете пеша

Войната в Иран причинява и рязко покачване на цените на горивата в Австрия: бензинът и дизелът са по-скъпи, отколкото са били от дълго време насам. В интервю за предаването "Ö1 Mittagsjournal", главният изпълнителен директор на OMV Алфред Щерн отхвърли обвиненията, че компанията му се възползва от кризата. Той също така представи прагматично предложение за това как може да се справи с евентуален недостиг на гориво - хората да ходят пеш, пише krone.at.

"Облагодетелства се държавата, не OMV"

От началото на конфликта в Иран цените на горивата в страната се повишиха значително. Дизелът вече струва над 1,90 евро за литър на някои бензиностанции. В момента правителството работи върху устойчиво решение, за да поддържа цените на петрола достъпни.

В интервю за "Journal zu Gast" на Ö1, главният изпълнителен директор на OMV Алфред Щерн отхвърли обвинението, че компанията се възползва от настоящата криза. На въпроса дали OMV реализира "странични печалби", той отговори:

"Цените не се определят в рафинерията."

При цена от 1,70 евро за литър премиум бензин, около 90 цента са данъци и мита. От останалите 80 цента, 55 цента покриват цената на суровия петрол. Това оставя OMV само с 25 цента.

Според Щерн, всъщност държавата печели от високите цени на петрола. А намаляването на цените на бензиностанциите в момента може да се постигне само чрез намаляване на данъците. Главният изпълнителен директор обаче отхвърли идеята за пряка държавна намеса на пазара, заявявайки, че подобни мерки биха могли да застрашат вътрешната сигурност на доставките.

"Ако не искате да плащате, ще трябва да вървите пеша"

Щерн обясни рязкото увеличение на разходите с международния дефицит, причинен от войната в Иран. Той отбеляза, че в момента на световния пазар има дефицит от около 20% на петрола и 10% на горивата. За да достави необходимите количества в Австрия, OMV трябва да плаща конкурентни цени на петролната борса в Ротердам.

"Никой на този свят не е готов да плаща високите цени, които плащаме в Европа, и Австрия", каза шефът на OMV и допълни: "Ако не искате да плащате, трябва да вървите пеша."

На въпроса дали доставките на гориво за тази година са сигурни, шефът на OMV отговори, че това не може да се каже със сигурност - в най-лошия случай Австрия може да остане без гориво.

Щерн обаче многократно е подчертавал, че основен приоритет на компанията е осигуряването на доставки за клиентите.

"Трябва да шофираме по-малко"

В случай на недостиг на гориво, Щерн казва, че решението за потребителите е ясно:

"Ако има недостиг на гориво, трябва да пестим. Карайте по-малко, карайте по-бавно - няма друго решение."

Израелската и американската атака срещу Иран на 28 февруари също засегна енергийните доставки на Австрия. Конфликтът парализира петролните и газови съоръжения в Близкия изток.

Освен това Иран блокира Ормузкия проток, една от най-важните транзитни точки за световната търговия с петрол.