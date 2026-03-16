Съпрузи се биха във влак на БДЖ, след като се наквасили с алкохол

Инцидентът е станал в участъка между селата Томпсън и Церово

16.03.2026 | 13:35 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Семейство си спретна бой във влак на БДЖ след употреба на обилно количество алкохол, съобщиха от полицията. Мъжът е надделял и набил жена си.

На 15 март е постъпил сигнал за скандал и физическа саморазправа в пътнически влак, в участъка между селата Томпсън и Церово. На място полицейските служители установили, че след употреба на алкохол от двама съпрузи мъжът е проявил агресия и е нанесъл удари по главата на жена си.

Пострадалата е отказала медицински преглед. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е регистрирана преписка.

