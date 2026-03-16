От криза в криза при земеделието: Ако не е геополитическа, е климатична

Българското земедилие минава през постояннни кризи - скъпи торове, сив сектор, нерегламентиран внос. Районът на Персийския залив е на един от най-големите производители на торове в света и затварянето на Ормузкия проток може да доведе до оскъпяване. Наред с по-скъпите горива, родните производители са изправени пред поредно изпитание.

Зеленчукопроизводителят от Мало Конаре Иван Кабуров алармира пред Bulgaria ON AIR, че конфликтът е убийствен за българските земеделски производители.

"Цените на торовете нарастват, оскъпява се земеделската продукция. Има внос от Турция и Албания, който залива българския пазар. Нашата продукция има висока себестойност, спазваме европейски изискванията за препаратите. След 10 дни ще излезе българска продукция, която е подбита от вносна, не се знае откъде е внесена тя", обясни той.

Българските политици и контролни органи трябва да се самосезират и да проследят веригите за внос в името на закрила на производителите, апелира Кабуров.

Той е категоричен, че нерегламентираният внос ще съсипе българските производители и след това жителите на България - "отровни вносни продукти тровят нашето здраве и след няколко години ще започне да ни се отразява".

Кабуров посочи още, че

българското производство се ограничава в семеен поминък.

"Съвсем скоро няма да има български производители, които да правят кооперативи. Земеделската плодородна земя в България ще се превърне в пустееща. Ние сме като кошче за боклуци,

няма никакъв контрол на вносната продукция и това съсипва българските производители и потребители",

настоя земеделецът.

Кабуров заяви, че диалогът с управниците е еднотипен и се говори едно и също. Не се е свършило нито едно от нещата, за които двете страни са се разбрали.

"От много години алармираме, този тренд върви от над 25 години. Вероятността да загубим целия сектор "Плодове и зеленчуци" е огромен. Угрозата е много сериозна.

Влизаме от криза в криза. Ако не е геополитическа, то е климатична",

каза на свой ред председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков в "България сутрин".

Той съобщи, че са поискали регистър на трайните оранжерии, за бъде осветлен сивият сектор. По думите му цяла система източва подпомаганията, които са за реалните производители, но има политически формации, които защитават хора от сивия сектор.

"Този регистър беше спрян от управляващите, защото щеше да изсветли голяма част от сектора. Между 15 и 20 млн. отиват в хора, които не произвеждат. Има липса на контрол.

Всички, които са управлявали през последните 30 години българското земеделие, нямат място повече там.

То ще бъде унищожено и ще бъдем зависими от волята на търговците, ще се изсипва най-некачествената продукция", заяви Цеков.

Той бе категоричен, че няма никаква българска продукция, но често можем да видим етикет "Произведено в България".

По думите му в търговските вериги има спекулативни цени и надценки от по 200-300 процента: "Това е предателство и унищожаване на българското земеделие".

Цеков предупреди, че има риск да загубим земеделците в селата, населените места да се обезлюдят и да няма кой да работи на полето.