Tръмп към Киър Стармър: Ще запомним кой е подкрепил кампанията ни

Доналд Тръмп отправи поредна критика към Киър Стармър заради нежеланието му да се присъедини към атаките срещу Иран.

Американският президент постави под въпрос дали Обединеното кралство все още е "съюзник номер едно“, като предупреди, че Америка "ще си спомни“ кой е подкрепил кампанията.

Атаките дойдоха след напрегнат разговор между лидерите, в който се смята, че премиерът Стармър е сигнализирал, че Великобритания няма да се подчини на искането за разполагане на военни кораби в Ормузкия проток. Франция, Канада и Австралия също отхвърлиха тази възможност.

Около една пета от световните доставки на петрол преминават през канала, но той е ефективно затворен от Иран, което води до рязко покачване на цените и поражда опасения от световна рецесия.

Президентът Тръмп повиши залога за една нощ, като свърза отговора на искането му за кораби в пролива с бъдещето на НАТО и подкрепата за Украйна. Но министрите рискуваха да разпалят напрежението тази сутрин, като отхвърлиха забележките като "риторика“.

Преди дни Тръмп отново разкритикува Стармър и му каза, че "не е Чърчил", заради отказа му да се присъедини към първоначалните американско-израелски удари срещу Иран преди две седмици.

В интервю за Financial Times след разговора си със сър Киър, Тръмп отново се прицели в специалните отношения.

"Обединеното кралство може да се счита за съюзник номер едно, най-дългогодишният и т.н., но когато ги помолих да дойдат, те не искаха. И веднага щом на практика унищожихме опасния потенциал на Иран, те казаха: "Е, добре, ще изпратим два кораба“, а аз казах: "Трябват ни тези кораби, преди да спечелим, а не след като спечелим“. Отдавна казвам, че НАТО е еднопосочна улица", каза републиканецът.

"Уместно е хората, които се ползват от пролива, да помогнат, за да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо. Имаме нещо, наречено НАТО. Бяхме много мили. Не беше нужно да им помагаме с Украйна... но им помогнахме. Сега ще видим дали ще ни помогнат. Защото отдавна казах, че ние ще бъдем там за тях, но те няма да бъдат там за нас. И не съм сигурен, че те биха били там", аргументира се Тръмп.

В разговор с репортери на борда на Air Force One, Тръмп каза още: "Независимо дали ще получим подкрепа или не... мога да кажа това и им го казах - ще запомним".

Президентът преди това настояваше, че САЩ не се нуждаят от военна помощ от съюзници като Великобритания, обвинявайки ги, че се появяват едва след като войната е "спечелена“.

Тръмп не веднтж е поставял под въпрос дали страните от НАТО ще се придържат към ангажимента по член 5 за колективна отбрана, въпреки че единственият път, когато разпоредбата е била използвана, е бил в отговор на атаките от 11 септември.

От Даунинг стрийт съобщиха, че министрите "обсъждат със съюзници и партньори редица варианти за гарантиране на сигурността на корабоплаването в региона“.

Изглежда обаче, че единственият непосредствен принос на Великобритания за деблокирането на пролива ще бъдат автономните подводни апарати, базирани в Бахрейн, които не са тествани в конфликтни ситуации.