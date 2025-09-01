IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Две катастрофи в рамките на минути затрудняват движението по "Тракия"

Те са станали в района на 168 километър, няма сериозно пострадали

01.09.2025 | 10:24 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:36 ч.
БГНЕС, архив

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. 

Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента. И апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

