Две катастрофи в рамките на минути затрудняват движението по "Тракия"

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали.

Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента. И апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.