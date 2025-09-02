Костадинов: Измислиха "руско покушение", защото Урсула кацна в царевичака ВИДЕО

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов извади своя версия за проблемите със самолета на Урсула фон дер Лайен преди кацането на летище Пловдив. Той въобще не цитира данни за полета или разговори на пилота. Според него изкарването на диверсия от страна на Русия има съвсем друга причина.

"Измислиха историята с "руското покушение" над самолета на Урсула само, за да скрият позорното и кацане в царевичака край Сопот. Само че цял свят видя и разбра какво се случи.

Заради блокадата, която направихме, не можа да пристигне навреме в Сопот, не можа да влезе през парадния вход на ВМЗ-Сопот, не можа да отиде до цеха в Иганово, където е планиран бъдещия завод за барут. Ето защо през цялото време беше мрачна и само размахваше пръст на местните си подлоги, както се вижда на снимката. Що се отнася до местните подлоги, те пък изглеждат дори още по-нещастни на заснетия кадър.

Вчера от една медия ме питаха как ще спрем бъдещи посещения на Урсула. Отговорих, че след унижението, което ѝ причинихме, следващи нейни посещения в България няма да има. Не е толкова глупава, че да направи една и съща грешка два пъти".

Цончо Ганев пък публикува видео от кацането.