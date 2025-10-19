IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Каква ще е ролята на учителя във времето на изкуствения интелект?

Проверявайте информацията, съветва експерт

19.10.2025 | 12:15 ч. 12
Bulgaria ON AIR

Bulgaria ON AIR

Могат ли учителите да станат ментори и мотиватори за учениците, а не само да преподават сух материал.

"Изкуственият интелект прави възможно да намираме всяка информация с едно запитване. Ако може да се намери лесно, остава как да мислим критични, след като видим тази информация, по какъв начин може да се използва тя и каква е връзката между отделните данни. Ролята на един учител се променя от това да предава данни до това да стимулира учениците да мислят критично и да изграждат връзки между данните", обясни експертът по изкуствен интелект (AI) Иван Драганов.

В неделното издание на "България сутрин" той сподели, че голяма част от учителите приемат AI, използват го и виждат плюсовете. Все още изпитват трудност да задават правилните въпроси.

"Трябва ясно да зададем цел - какво очакваме от изкуствения интелект. По-важното е да дадем достатъчно контекст. Колко да е дълъг отговорът", уточни Драганов пред Bulgaria ON AIR.

Експертът съветва винаги да проверяваме информацията, която получаваме като отговор от AI. Включвайте изискването за прилагане на източници, когато търсите информация от AI.

Халюцинирането е един от дефицитите на изкуствения интелект, отбеляза Драганов и добави, че компании като OpenAI изчистват. 

Голяма степен от халюцинациите зависят от начина, по който сме задали инструкциите, поясни гостът. 

Драганов посочи, че някои учители се страхуват от технологията, което ги спира да експериментират достатъчно с AI.

образование учители изкуствен интелект
