Онколог и пластичен хирург работят заедно при лечение на рака на гърдата

Ракът на гърдата е най-често срещаната форма на злокачествено заболяване сред жените по света.

Почти всички случаи се наблюдават при жени, а мъжете представляват едва около 1% от пациентите.

В България всяка година се диагностицират над 4000 нови случая.

"Самият диагностичен процес има утвърдени стъпки. Той не е труден, просто трябва да се направи", заяви онкологът и хирург проф. д-р Елена Александрова в неделното издание на "България сутрин".

Според нея ранното откриване е решаващо, тъй като болестта е лечима, ако се хване в начален стадий.

В други държави с работещ скрининг се откриват минимални, неинвазивни карциноми, докато у нас се диагностицират вече развиващи се тумори.

Причините за закъсненията, според проф. Александрова, са структурни и организационни – честата смяна на министри, липсата на приемственост и разрушената онкологична мрежа.

Регистърът за ракови заболявания в България е закрит, което затруднява точната статистика.

Въпреки това, тя отчита събуждане на жените към собственото им здраве, като много от тях посещават прегледи редовно, дори без действаща скринингова програма.

"Винаги подходът трябва да бъде индивидуален. След като се избере план за оперативно лечение, ние задължително обсъждаме заедно с пациентката възможностите за реконструкция. Говорим за едномоментна реконструкция, което е изключително важно, тъй като много от тези жени са млади", каза специалистът пластично-възстановителна и естетична хирургия проф. д-р Мая Александрова пред Bulgaria ON AIR.

Естетиката и самочувствието на жената са също ключови, защото ракът на гърдата има сериозни социални и психологически последствия.

Тя обяснява, че екипният подход – онколог и пластичен хирург, работещи заедно – позволява жената да се събуди след операцията с минимални физически и емоционални последствия.

Такива екипи се стремят да осигурят максимално безопасно и ефективно лечение, съобразено с индивидуалните нужди на пациента.

Проф. Александрова добавя, че лечението на рака на гърдата се е променило значително през последните години.

Органосъхраняващата хирургия и контралатералната профилактична мастектомия при жени с висок риск позволяват да се съхрани животът и качеството на живот на пациентките.

Реконструктивната хирургия, която се развива от 70-те години насам, вече е неразделна част от лечението и се осъществява по европейски стандарти.

И двете специалистки се обединяват около мнението, че наличието на квалифицирани екипи – онколог, пластичен хирург, анестезиолог – е от решаващо значение за успешното лечение.

Проф. Аргирова отбелязва, че не всяка операция се извършва от пластичен хирург, което понякога води до по-слаби резултати.

Жените трябва да се уверят, че екипът, който извършва онкопластичната хирургия, е квалифициран и опитен.