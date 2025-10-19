IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Поредна жертва: 17-годишно момиче е загинало при катастрофа на АМ "Тракия"

Колата била управлявана от 20-годишен младеж

19.10.2025 | 12:40 ч. 33
БГНЕС

БГНЕС

Момиче на 17 години е загинало при катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" снощи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. 

Около 23:40 ч. на тел. 112 е постъпил сигнал за лек автомобил "Мерцедес", който се блъснал в мантинела в района на 130-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас.

От лекарски екип е констатирана смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът, на 20 години, е задържан с полицейска заповед в рамките на образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загинала Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem