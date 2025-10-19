Кражба в Лувъра го затвори за посетители в днешния ден

Френският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.

„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.

Няколко престъпници са откраднали бижута, изложени в музея, съобщава Le Parisie. Престъпниците, напълно маскирани, са проникнали в сградата на брега на Сена, където са се извършвали строителни работи. Те са използвали товарен асансьор, за да стигнат директно до целевата зала в галерията „Аполо".

В момента се изчислява стойността на откраднатото. Откраднати са няколко бижута на Наполеон и императрицата. Едно от тях е било намерено извън музея.

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня. Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа, съобщава АФП.