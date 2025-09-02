Мирчев: ДАНС бездейства по отношение на Русия

Три години ДАНС бездейства по отношение на Русия. Това обвинение отправи съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев по бТВ.

Мирчев твърди, че в ДАНС са спрени всички антируски разработки и това, че не се работи по тази тема се вижда и с просто око. Липсва противодействие на руската пропаганда, на руските финансови потоци, които влизат в България. В същото време според него в ДАНС има добри експерти, които са наясно със случващото се в страната. Причината за спирането на антируските разработки е вероятната сделка около „Лукойл“, обясни Мирчев.

Предлаганият за председател на ДАНС Деньо Денев е компрометирана фигура, заяви съпредседателят на „Да, България“. „ДАНС трябва да има председател за да работи, но това не трябва да бъде компрометирана фигура. Не може правителството да хвърли на президента някаква кандидатура и той като селски кмет да подписва“, каза Мирчев и добави, че трябва да има изслушвания на кандидатите.

Мирчев призова за тотална реформа в ДАНС и отстраняване на хората, които обслужват руските интереси. Там има политически подчинена йерархия. Партията, която оперира там е ДПС-Ново начало, които дърпат конците от поне две години, уточни съпредседателят на „Да, България“.

Той заяви, че вотът на недоверие към правителството на премиера Росен Желязков ще бъде за завладяната държана и за начина, по който това се случва. Мирчев заяви, че мотивите за техния вот ще бъдат добре написани, а не както са тези на „Възраждане“, които със своите вотове циментират властта на кабинета.

По отношение на инцидента със самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен трябва да има разследване. „Изключително притеснително е, че българските власти казват едно на европейските, а след това променят позицията си. Властта не знае какво се случва в страната“, каза Мирчев.