Икономист: Бюджет 2026 изглежда зле по много измерения

Върху нереформираните щатове се увеличават заплатите и се вдигат осигуровките

08.11.2025 | 22:47 ч. 1
Черновата" на Бюджет 2026 изглежда зле по много измерения. Това заяви в предаването "Опорни хора" икономистът Георги Ганев.

"По измерение ценности ми изглежда сякаш се мисли, че изливане на пари решава проблеми, без да се правят структурни реформи никъде в проектобюджета, нито в средносрочната рамка. Не успях да видя някоя истински сериозна реформа..., а се изливат пари. Върху нереформираните публични щатове се увеличават заплатите и се вдигат осигурителните ставки, което няма да реши структурния проблем на тази система", категоричен беше икономистът.

"Огромните проблеми идват от увеличението в публичните заплати, и то крайно небалансирано - само за сектор "Сигурност", с едни безумни 2,5 млрд. лева тази година. Ако беше едно нормално увеличение като за един милиард, изобщо нямаше да се говори за дефицит през тази година", коментира Георги Ганев пред Bulgaria ON AIR. 

На въпрос на Ганиела Ангелова какво най-много го смущава в проектобюджета той отговори: "Това, което най-много ме смущава в тази чернова, е политическото измерение, защото сега управляващата коалиция е изправена пред политически избор - да не крадем и тогава няма да има дефицит или да крадем с дефицит? За мен е съвсем ясно в тая "чернова" кое са избрали", заключи той.

бюджет икономика Bulgaria ON AIR
