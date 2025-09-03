IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Установени са децата от крана на бул. “Цариградско”, които вдигнаха на крак МВР

Ще се разяснява дали са искали да си правят “опасно селфи” в района

03.09.2025 | 11:56 ч. Обновена: 03.09.2025 | 13:04 ч.
Снощи в късните часове екипи на пожарната и МВР предприеха спасителна акция на седем деца, качили се на висок кран на строителен обект на бул. “Цариградско шосе”, за да си направят селфи.

Към момента всички деца от “опасното селфи” са установени. Полицията съобщава, че децата са били в района, а не на самото съоръжение, както първоначално беше съобщено.

Предстои да бъде изяснено и дали младежите са били в района, за да си правят снимки с мобилните телефони от върха на сградата, допълва БНР.

деца опасно селфи МВР София Цариградско шосе спасителна акция
