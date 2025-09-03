Установени са децата от крана на бул. “Цариградско”, които вдигнаха на крак МВР

Снощи в късните часове екипи на пожарната и МВР предприеха спасителна акция на седем деца, качили се на висок кран на строителен обект на бул. “Цариградско шосе”, за да си направят селфи.

Към момента всички деца от “опасното селфи” са установени. Полицията съобщава, че децата са били в района, а не на самото съоръжение, както първоначално беше съобщено.

Предстои да бъде изяснено и дали младежите са били в района, за да си правят снимки с мобилните телефони от върха на сградата, допълва БНР.