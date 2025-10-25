Защо Тръмп достигна точка на пречупване с Путин?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп искаше да провери окончателно нагласите, преди да предприеме най-твърдата си досега стъпка срещу руския президент Владимир Путин.

„Съгласни ли сте с мен?“, попита той главните си съветници в Овалния кабинет в сряда.

Държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет отговориха утвърдително, според човек, запознат с срещата в сряда следобед. Няколко часа по-рано Тръмп се срещна с министъра на финансите Скот Бесент и му каза да подготви списък със санкции срещу руската петролна индустрия, което бележи първите директни мерки на САЩ срещу Русия по време на втория мандат на Тръмп, пише WSJ.

„Просто почувствах, че е дошло времето. Чакахме дълго“, каза по-късно Тръмп пред репортери.

От месеци Тръмп заплашваше с такива действия, но позволяваше всяка заплаха да отшуми, тъй като продължаваше да вярва, че може да преговаря с Путин за войната в Украйна, позиция, която отдавна разочароваше политиците в САЩ и Европа.

Но търпението на президента най-накрая се изчерпа, заявиха официални лица, след като стигна до заключението, че Путин го бави, и след като продължи да вижда кадри от руските удари в Украйна. Часове след като Тръмп отмени планираната среща на върха с Путин в Будапеща, считайки я за загуба на време, Русия започна нови ракетни и дронови удари срещу Украйна, поразявайки различни сгради, включително детска градина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката показва, че Русия не е подложена на достатъчно външен натиск, за да преговаря.

Тръмп не коментира директно ударите, но е бил разгневен от такива агресии, дори в моменти, в които е смятал, че е постигнал напредък с Путин, заявиха представители на администрацията. Тръмп смята, че примирието в Газа, за което е посредничил, е създало импулс за прекратяване на войната в Украйна, заявиха представители на администрацията, но упоритостта на Путин е продължила.

Пакетът от санкции на САЩ срещу руската петролна индустрия е изготвен и готов от месеци, в случай че Тръмп реши да действа, заявиха американски представители. На Тръмп са били представени три плана за санкции, заявиха служителите: строг вариант, насочен директно към руската индустрия и висшите руски лидери; среден вариант, насочен към енергийната индустрия на Русия; и по-лек вариант, включващ по-ограничени санкции. Тръмп избра средния вариант.

Висш служител на Белия дом заяви, че Тръмп е бил ясен, че е време да се сложи край на войната, и добави, че ще продължи да търси мирно решение на конфликта.

Новите санкции, които са насочени конкретно към енергийните компании „Лукойл“ и „Роснефт“, са най-новото в усилията на Тръмп да сложи край на войната в Украйна и да затвърди дългоочакваното си наследство като глобален миротворец. По време на президентската си кампания миналата година Тръмп многократно се хвалеше, че ще сложи край на войната в „първия ден“ от мандата си, но мирът досега му убягва след месеци на неуспешни опити да накара Москва да преговаря сериозно за мирни условия. На моменти той се е опитвал да окаже натиск върху Зеленски да направи отстъпки, което е довело до публични и частни спорове.

Рубио заяви, че санкциите не са променили основната им цел да принудят Москва да седне на масата за преговори.

„Все още бихме искали да се срещнем с руснаците“, заяви държавният секретар пред репортери в сряда вечерта. „Президентът повтаря от месеци, че в даден момент ще трябва да предприеме нещо, ако не постигнем напредък по мирното споразумение. Днес беше денят, в който реши да предприеме нещо.“

Разривът с Путин започна да се проявява публично през юни по време на срещата на върха на НАТО, когато Тръмп нарече отказа на руския си колега да сложи край на войната „погрешен“. Телефонният разговор между двамата през следващия месец беше много по-кратък от предишните и в него липсваше топлотата, с която обикновено говореха помежду си, каза високопоставеният представител на администрацията.

Тръмп разполага с други инструменти, с които да увеличи натиска върху Путин, но досега не ги е използвал. Те включват изпращане на крилати ракети „Томахок“ с дълъг обсег в Украйна, налагане на нови вторични санкции на всички компании, които работят с санкционираните руски петролни гиганти, или налагане на нови санкции на огромната т.нар. сенчеста флота от незаконни петролни танкери на Русия, за да подкрепи санкциите на Европейския съюз.

„Тръмп не обсъжда някои неща, защото все още наистина иска да сключи сделка с Путин“, каза Курт Волкер, който беше пратеник на Тръмп за Украйна по време на първия му мандат. „Това показва, че той просто е разочарован, че Путин все още не е се съгласил с плановете му.“

Волкер заяви, че за да се накара Путин да направи сериозни отстъпки, ще са необходими „много повече от санкции“ и че изпращането на ракети „Томахок“ в Украйна би било важна следваща стъпка.

Все пак, според представители на администрацията, най-новите санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ могат да променят икономическата ситуация, като се има предвид колко зависима е крехката руска икономика във военно време от приходите от петрол и газ. В рамките на един ден от обявяването индийските нефтопреработвателни компании предприеха стъпки за намаляване на доставките на петрол от Русия в страната, а китайските държавни петролни компании спряха, поне временно, закупуването на руски петрол.

Путин призна, че санкциите могат да струват скъпо на руската икономика, като в четвъртък заяви пред репортери, че „се очакват някои загуби“, но добави, че „никоя уважаваща себе си страна не прави нищо под натиск“.

Тръмп все още не е дал знак дали ще последват допълнителни санкции на САЩ срещу Русия, докато увеличава натиска върху Путин за сключване на мирно споразумение.

„Сега въпросът е дали наблюдаваме фундаментална промяна в стратегията на Тръмп или просто временна мярка, за да покаже недоволство от факта, че руснаците изобщо не сътрудничат на дипломатическия фронт“, каза Андрю Вайс, вицепрезидент по проучванията в мозъчния тръст „Карнеги Ендъмент за международен мир“.