Планира ли Путин евакуация: 15 VIP самолета излетяха едновременно от Москва

Нещо доста необичайно се наблюдава днес източно от Москва.

Общо 15 самолета на руските военновъздушни сили, включително Илюшин Ил-76МД, Ил-62МК, Ил-96-400VVIP, Туполев Ту-214ПУ и Антонов Ан-148, излетяха почти едновременно от района на Москва (около 09:00 UTC), насочвайки се на изток към Нижни Новгород.

След около половин час полет всички самолети са се върнали обратно в Москва, което предполага координирана тренировъчна мисия, отбелязват от itamilradar.

Като се има предвид вида на участващите самолети – обикновено използвани за VIP транспорт или стратегически товарни операции – тази дейност може да е свързана с евакуация или учение за преместване на командването в случай на конфликт.

Подобни синхронизирани полети с участието на толкова много VIP и транспортни самолети са изключително редки, дори за руските военновъздушни сили.