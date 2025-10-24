IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Планира ли Путин евакуация: 15 VIP самолета излетяха едновременно от Москва

Те са се отправили към Нижни Новгород

24.10.2025 | 15:18 ч. 65
Планира ли Путин евакуация: 15 VIP самолета излетяха едновременно от Москва

Нещо доста необичайно се наблюдава днес източно от Москва.

Общо 15 самолета на руските военновъздушни сили, включително Илюшин Ил-76МД, Ил-62МК, Ил-96-400VVIP, Туполев Ту-214ПУ и Антонов Ан-148, излетяха почти едновременно от района на Москва (около 09:00 UTC), насочвайки се на изток към Нижни Новгород.

След около половин час полет всички самолети са се върнали обратно в Москва, което предполага координирана тренировъчна мисия, отбелязват от itamilradar.

Като се има предвид вида на участващите самолети – обикновено използвани за VIP транспорт или стратегически товарни операции – тази дейност може да е свързана с евакуация или учение за преместване на командването в случай на конфликт.

Подобни синхронизирани полети с участието на толкова много VIP и транспортни самолети са изключително редки, дори за руските военновъздушни сили.

Нижни Новгород Владимир Путин Москва Русия
