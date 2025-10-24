Това може да е най-скъпият телефонен разговор в историята и Путин плаща цената

Това беше може би най-скъпото телефонно обаждане в историята. Когато Сергей Лавров, руският външен министър, каза в понеделник на американския си колега, че Кремъл не се е отклонил от искането си за още по-голяма част от Украйна, отколкото тази, която в момента контролират руските сили, той неволно предизвика най-зашеметяващия и стратегически значим обрат в президентството на Доналд Тръмп, пише за The Telepgrah колумнистът Дейвид Блеър.

Досега Тръмп упорито избягваше да налага нови санкции на Русия от страна на САЩ. На всеки няколко месеца Великобритания и ЕС актуализираха ограниченията си и запълваха пропуските, водейки постоянна кампания срещу все по-усъвършенстваните начини на Кремъл да заобикаля санкциите.

Като не направи същото, Тръмп позволи цялата система от американски санкции да изчезне.

Изведнъж това се промени с пълна сила. Тръмп наложи първите си санкции срещу Русия и за пръв път те оправдават употребата на думата „огромни“. Неговите цели са два централни стълба на руската икономика – петролните компании „Роснефт“ и „Лукойл“, които заедно представляват около половината от целия износ на суров петрол на Кремъл.

Русия вече е загубила по-голямата част от своите чуждестранни пазари за газ, което оставя доставките на петрол като единствения най-голям източник на приходи за военната машина на Владимир Путин. Миналия месец, въпреки че е страната с най-тежки санкции в света, Русия все пак успя да изнесе 5,1 милиона барела суров петрол на ден, което е най-високото ниво за повече от две години, според Международната енергийна агенция.

По-ниските цени на петрола означаваха, че приходите през септември бяха относително скромни – 13,4 милиарда долара (10 милиарда лири), но все пак възлизаха на общо 330 милиона лири на ден, от които Русия се нуждаеше отчаяно.

Сега американската атака срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ заплашва да унищожи тези приходи. Русия е опасно зависима от само две страни – Китай и Индия, които заедно купуват около 75% от морския износ на петрол на Кремъл.

Основният въпрос е дали рафинериите в тези две страни ще отговорят на решението на Тръмп, като намалят покупките си на руски суров петрол?

На хартия санкциите на САЩ, обявени в сряда, не се отнасят за чуждестранни компании. На всички американски субекти е забранено да търгуват с „Роснефт“ и „Лукойл“ и техните различни дъщерни дружества, а всички активи, притежавани от целите в американски институции, ще бъдат замразени, но дори Тръмп няма юрисдикция извън границите на Америка.

Ще отиде ли по-далеч, като наложи „вторични санкции“ на всички чуждестранни компании, които продължават да работят с „Лукойл“ и „Роснефт“? Ще преследват ли американците търговците в Обединените арабски емирства, които търгуват с руски петрол, банките, които обработват продажбите на „Лукойл“ и „Роснефт“, и преди всичко китайските и индийските рафинерии, които поддържат Кремъл на повърхността, като купуват неговия суров петрол?

Само възможността САЩ да прибегнат до „вторични санкции“ може да бъде достатъчна, за да някои от доверените партньори на Путин да се откажат от него. Още преди да се обърне срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, Тръмп обяви, че Индия вече е решила да спре да купува руски петрол.

Но Китай ще бъде най-трудният орех за разбиване и последната страна в света, която ще се откаже от Путин.

Президентът Си Цзинпин искрено вярва в „безграничното” си приятелство с руския си съсед, когото счита за жизненоважен съюзник в борбата срещу американската хегемония.

Но ако Китай и Индия решат да се противопоставят на Тръмп и да продължат да купуват петрол от Путин, рискувайки вторични санкции от САЩ, можете да бъдете сигурни, че и двете страни ще водят трудни преговори с руските си доставчици.

Откакто бяха наложени първите санкции, Китай и Индия купуват руски петрол с голяма отстъпка. Този месец Русия беше принудена да предложи барел суров петрол от Урал за около 13 долара под пазарната цена от около 65 долара. Благодарение на новите санкции на г-н Тръмп, тази отстъпка почти сигурно ще се увеличи, което ще намали руските приходи, дори ако Китай и Индия продължат да купуват същото количество петрол.

Кремъл може да черпи утеха от факта, че Тръмп досега се е въздържал от „вторични санкции“. Всички икономически ограничения, колкото и строги да са, са бавнодействаща отрова; американската примка около вратовете на „Роснефт“ и „Лукойл“ ще доведе до бавно задушаване на руските приходи, а не до внезапна смърт.

А Тръмп все още се въздържа да нанесе съкрушителен удар, като въоръжи Украйна с крилати ракети „Томахоук“ за използване срещу руските нефтопреработвателни заводи. Да се задуши износът на Путин в чужбина и едновременно с това да се предоставят оръжия за унищожаване на енергийната му индустрия в страната би било най-суровото наказание. Тръмп запазва тази възможност, за да увеличи максимално американското влияние върху Русия.

Междувременно Путин и неговият верен помощник Лавров трябва да обмислят огромния мащаб на дипломатическия си провал.

Миналата петък Тръмп отново разкритикува украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, като каза на своя гост да уреди конфликта или да рискува да бъде „унищожен“.

Изглеждаше, че Путин ще бъде удостоен с поредна среща на четири очи с президента на Съединените щати, този път в столицата на Унгария, Будапеща.

Тази дестинация би била тройно удовлетворяваща, като би позволила на Путин да бъде почетен гост в държава-членка на ЕС, НАТО и Международния наказателен съд, който е издал заповед за ареста му за предполагаеми военни престъпления. Само с посещението си в Будапеща Путин би могъл да предизвика и трите институции и да изложи безсилието и суетата на това, което той счита за тяхната „русофобска“ кампания.

Вместо това, благодарение на собствената си упоритост, Путин няма среща на върха и няма имунитет от новите американски санкции. Напротив, Тръмп внезапно реши да нанесе удар по слабото място на Русия.

Но именно внезапността на обрата ще подскаже на руснаците, че не всичко е загубено. Досега не са наложени вторични санкции и американски ракети „Томахоук“ не са на път да се стоварят върху руски нефтопреработвателни заводи. Путин знае, че Тръмп е напълно способен да направи още едно салто и да отмени новите санкции.

Дали Путин ще се опита да си осигури този резултат, като се обади на Тръмп и отстъпи от максималистичните искания на Русия спрямо Украйна? Възможно е да има още един телефонен разговор в тази драма.