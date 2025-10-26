IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два многоетажни жилищни блока в Киев са поразени при руско нападение

Двадесет и шестима души са ранени, сред тях има 6 деца

26.10.2025 | 08:03 ч.
Два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев бяха поразени тази нощ при руско въздушно нападение, съобщи кметът Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. 

Двадесет и шестима души са ранени при руското въздушно нападение. Сред тях има 6 деца. 

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс, цитирана от БТА. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).

