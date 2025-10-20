Тръмп крещял и псувал по Зеленски в Белия дом, хвърлял карти на Украйна

Преди седем месеца, когато Володимир Зеленски посети Доналд Тръмп в Белия дом, американският президент унижи украинския си колега, крещейки му в Овалния кабинет. На следващата среща Зеленски се появи с подкрепление от ЕС и всичко сякаш мина по-гладко. Доволен, че е спечелил симпатиите на Тръмп, украинският президент смело се появи в Белия дом, но само за да бъде отново... навикан.

Пред камерите Тръмп и Зеленски се държаха прилично, източници на "Файненшъл таймс" обаче съобщават, че зад затворените врати, Тръмп е крещял по Зеленски, псувал е и е хвърлял карти срещу него.

Двамата лидери влезли в „ожесточен спор“, като американският президент е казал на Зеленски, че Путин настоява, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“. Източниците, цитирани от "Файненшъл таймс" - европейски служители, запознати с подробностите - твърдят, че срещата, проведена в петък, многократно е прераснала в „препирня“, като Тръмп според съобщенията „псувал през цялото време“.

В един момент Тръмп е хвърлил настрана карти на фронтовата линия на Украйна, тъй като му било писнало да ги вижда отново и отново.

„Тази червена линия, аз дори не знам къде е. Никога не съм бил там“, заявил Тръмп, според източниците.

Американският лидер настоял Зеленски да предаде целия регион на Донбас на Путин. Той също така казал на Зеленски, че „Путин ще те унищожи, ако поиска“, ако не се съгласи с условията му.

Според информацията, Тръмп също така е отхвърлил искането на Киев за усъвършенствани крилати ракети „Томахоук“ – оръжието, на което Зеленски се надяваше, че ще увеличи натиска върху Путин да се съгласи на прекратяване на огъня при условия, по-благоприятни за Украйна.

Междувременно "Ройтерс" публикува подобен разказ за напрегнатата среща, отбелязвайки, че Тръмп дори е „предложил“ възможността да предложи гаранции за сигурност както на Киев, така и на Москва – ход, който е озадачил украинските власти.

След завръщането си в Белия дом, Тръмп многократно е променял позицията си относно войната между Русия и Украйна - война, която той обеща по време на кампанията си да приключи в рамките на 24 часа, но която по-късно призна, че не е успял да прекрати, наричайки я най-трудното си външнополитическо предизвикателство.