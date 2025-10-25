Британец си купи Range Rover за селска кола от eBay... оказа се на кралица Елизабет II

Автомобилен ентусиаст от Великобритания очевидно се оказа късметлия. Миналата година той грабна 20-годишен Range Rover от eBay с висок пробег, обгорена боя и голямо застрахователно досие, само за да открие по-късно невероятния му произход. След като разглежда по-внимателно документите на колата преди да я регистрира, той случайно се натъкна на индикации, че превозно средство има кралски връзки.

Печатите на отдела за специални превозни средства на Land Rover, намерени в сервизната книга, първи намекнаха за произхода на автомобила. А след като проучи регистрационния номер и номера на шасито, собственикът скоро осъзна значението му - той първоначално е бил доставен на Нейно Величество Кралица Елизабет II за нейна лична употреба.

Тъй като предишният собственик сякаш не е знаел за произхода му, дизеловият Range Rover SE 3.6 TDV8 от 2007 г., който има 126 000 мили пробег и е бил в лошо състояние, вероятно е струвал на купувача само няколко хиляди, когато е спечелил онлайн търга през април 2024 г. Но сега той се стреми да се възползва от щастливата сделка, като предлага 4X4 автомобила за по-голяма сума следващият месец.

Iconic Auctioneers, на която е поверена продажбата му, изчислява, че колата може да се продаде за 60 000 паунда - щедра възвръщаемост на това, което първоначално е било купено като „проект за теглене на други коли“.

От момента, в който продавачът осъзнал значението на историята на автомобила, той се е „отнесъл с уважението, дължимо на превозно средство с такъв произход“, а реставрацията му „извършена с грижа и автентичност“, казва аукционната къща.

Източници показват, че 4X4 е доставен нов чрез Land Rover Special Vehicles на кралското имение по договор № 43086. Tonga Green Metallic Vogue SE 3.6 TDV8 Automatic - както при всички поръчки за кралски автомобили - е бил подготвен по точна и уникална спецификация. Iconic Auctioneers отбелязва, че това е единственият Range Rover от дизелово поколение „L322“, доставен на Нейно Величество в този цвят, което се различава от други кралски екземпляри, които обикновено са били с бензинов двигател.

Автомобилът е бил оборудван с практични подобрения, включително задни дръжки за улесняване на влизането и излизането, и предпазител за кучета в задното отделение – и двата отличителни белези на кралската употреба. Въпреки че нито една от тези характеристики вече не е налична, местата, където биха били монтирани, все още са запазени.

Прегледът на обширния исторически файл от продавача разкри, че е било извършвано ранно обслужване от Land Rover Vehicle Operations в Гейдън, както е записано в оригиналната сервизна книжка - още един ясен знак за кралския му произход. А фотографски доказателства потвърждават, че Нейно Величество е била видяна да шофира същото превозно средство - със същия номер регистрационен номер - на Кралското конно изложение в Уиндзор и Сандрингам.

Отличителните интериорни елементи и кантове на седалките, видими на тези изображения, „не оставят никакво съмнение относно идентичността му“.

Допълнителни подробности включват наличието на шапката на Негово Кралско Височество херцога на Единбург вътре в колата, заснето на снимки, направени в същия ден.

След като е напуснала кралската служба, колата преминала в частни ръце и преди около десет години е била обект на отписване от категория D, като застрахователят е счел разходите за ремонт за по-скъпи от стойността на автомобила. Застрахователният иск е бил свързан с „незначителен електрически проблем в интериора“, а не със структурни повреди, без доказателства Range Rover да е катастрофирал.

По-късно колата прекарва известно време в Испания, където боята е пострадала от силното слънце.

Когато в крайна сметка е предложен отново за продажба чрез eBay, автомобилът се появил на по-малко от осемдесет километра от дома на настоящия собственик с ниска резервна цена, отразяваща лошото ѝ състояние и бурна история.

След като станал голям почитател на фермата на Кларксън - и на вече емблематичния L322 Range Rover на Джеза - той го видял като идеалния автомобил за нов проект. Range Rover-ът пристигнал с ремарке и стоял в имота му в очакване на повторно въвеждане в експлоатация.

„Седмици наред той беше просто бъдещ работен кон“, обясни аукционерът. „После един ден, докато преглеждаше сервизната книжка, той забеляза печатите на SVO от Land Rover Vehicle Operations и си спомни за продажбата на Iconic Auctioneers на друг Royal Range Rover. Любопитен за историята на колата, той проучи регистрационния номер и номера на шасито - и осъзна какво притежава. В този миг всичко се промени. Той дори обмисляше да премахне регистрационните номера, в случай че някой друг осъзнае значението им и реши, че може да ги иска.“

От този момент колата беше третирана с благоговението, което изискваше нейният произход. Боята и интериорът са освежени, а по необикновен обрат, е локализиран и монтиран отново оригиналния телефон, слушалки и оборудване за задно забавление на Land Rover Special Vehicles, вероятно същите елементи, доставяни с автомобила, когато е бил нов.

Включена е и безжична камера VentureCam, а талисманът на предния капак, куче от епохата, както се вижда на снимките, е намерен и сега е инсталиран.

Роб Хъбард, управляващ директор на Iconic Auctioneers, каза, че ще бъде „привилегия“ да предложи автомобил, толкова тясно свързан с Нейно Величество Кралица Елизабет II, на най-високо наддаващия.

„L322 вече е икона на съвременния британски автомобилизъм и този екземпляр представлява уникална възможност да притежавате автомобил, който е служил лично на нашия покойен монарх“, каза той пред DailyMail. „Очакваме, че ще привлече глобален интерес както от колекционери, така и от ентусиасти.“

Автомобилът ще бъде продаден на търг Iconic Sale по време на автомобилното изложение NEC Classic в събота, 8 ноември, с ориентировъчна цена от £50 000 до £60 000.

Range Rover от поколение L322, пуснат на пазара във версия TDV8 през 2006 г., е широко признат за един от най-добрите модели в историята на марката.