Путин към младежите в Русия: Родителството е щастие и не е нужно да се отлага

Президентът Владимир Путин призова в четвъртък младите хора в Русия „да не отлагат щастието“ и да правят повече деца, което е поредният апел на държавния глава на фона на сериозната демографска криза в страната.

„Родителството е щастие и не е нужно да се отлага“, посочи Путин по време на заседанието на Съвета за развитие на държавната демографска и семейна политика, провело се този четвъртък в Кремъл.

Путин призова присъстващите да се стремят към това да убедят младите хора „искрено да търсят щастието на майчинството и бащинството, да се чувстват удовлетворени от отглеждането на децата си и да са уверени, че държавата ще ги подкрепи в подходящия момент – тоест, ще им подаде ръка“.

„Направете всичко необходимо, за да се гарантира, че раждането на деца не влияе на качеството на живот на семейството, а напротив, повишава неговия статус“, каза той, отбелязвайки, че „проблемът не е в увеличаването на бедността“.

Путин призна, че нарастващата урбанизация и проблемите на постиндустриалните общества променят съзнанието, приоритетите и ценностите на хората, което може да забави решението на младите хора да имат първо дете. Въпреки това той апелира за запазване на ценности, свързани с щастието на детството, майчинството и бащинството.

„Това са неща, които не могат да се купят с пари“, заяви той, настоявайки, че „решението на демографските проблеми започва във всяко отделно семейство... в начина, по който хората възприемат света“.

Стопанинът на Кремъл повтори акцента си върху „традиционните ценности“ – Русия се противопоставя на ЛГБТИ движението и пропагандата на идеологията „чайлдфри“, която се стреми да признае правото на жените да нямат деца – отбелязвайки, че „те са в основата на нашата демографска политика“, предаде агенция ЕФЕ.

По време на срещата руският президент отново се спря на мерки за насърчаване на раждаемостта, като например създаването на детски градини, подпомагане на семейства с ниски доходи и преференциални ипотеки.

„Без съмнение не можем да пренебрегнем материалната подкрепа. Всички наши действия са насочени в тази посока“, увери той.

Русия ще отпусне 37,5 милиарда рубли (над 402 млн. долара) през следващите три години за програми за насърчаване на раждаемостта на фона на най-тежката демографска криза от четвърт век. Властите се стремят да обърнат драстичния спад в раждаемостта, свързан както с несигурността, причинена от войната, така и с „демографската дупка“ на Русия.