Радев: Надявам се Борисов да обясни на ментора си, че държавата не е игра с колички

Обществени поръчки за коли, гориво и гаражи няма да правя, добави президентът

21.10.2025 | 10:33 ч. Обновена: 21.10.2025 | 10:33 ч. 109
БГНЕС

Държавният глава Румен Радев заяви, че администрацията му ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на служителите.

Коментарът на президента идва, след като вчера ДПС-Ново начало поиска финансовото министерство да осигури финансов ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация.

“Моята охрана функционира съгласно всички правила за НСО. С вносителите на законопроекта, с който се отнеха автомобилите за моята администрация, оценките за взаимодействие е записано, че промяната не води до допълнителни разходи. ДПС - Ново начало вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентството. Вие как разбирате това?”, попита държавният глава.

“Що се отнася до обществени поръчки за коли, за гориво, за гараж, за сервиз – такива няма да правя, защото резултатът от тях можем да очакваме чак за следващата администрация, не за моята. Аз няма да предрешавам избора на следващата администрация”, аргументира решението си Радев и добави: “Надявам се, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички”.

По другата актуална тема - за преструктурирането на кабинета “Желязков” Радев каза, че не иска да говори преди да се видят резултатите от Съвета за съвместно управление. “Но е видно за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им позволи”.

Колкото до признанието на лидера на ГЕРБ, че познава Пеевски от 20 години, президентът коментира, че това не го изненадва. “Борисов и Пеевски са едно цяло”, добави Радев.

“Процедурите за закупуване на медицинска апаратура по Българската Коледа са по абсолютно прозрачен и ясен алгоритъм”, заяви още президентът във връзка с проверката на КЗК, за която стана ясно в понеделник. 

“Истинските въпроси за Българската Коледа са, че 50 деца разчитат на Българската Коледа за лечение. Защо и тази година Здравната каса отказва животоспасяващи лекарства на тези деца и техните родители трябва да разчитат на благотворителност”, попита президентът.

