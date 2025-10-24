IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Тръмп: Няма да обявяваме война, просто ще убием хората, които внасят дрога

Американският президент заяви, че няма да иска одобрението на Конгреса

24.10.2025 | 22:25 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не възнамерява да иска одобрението на Конгреса, за да започне допълнителни атаки срещу наркотрафикантите, предаде ДПА.

"Не мисля, че непременно трябва да поискаме обяване на война", посочи Тръмп пред репортери. "Мисля, че просто ще убием хората, които внасят наркотици в страната ни", добави той в отговор на въпросите на журналист, който го попита защо не е поискал от Конгреса официално обявяване на война, след като вече обяви война на наркокартелите, а Конгресът, в който преобладават републиканците, най-вероятно ще приеме молбата му.

Според американската Конституция президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили, но само Конгресът има правото да обявява война. На практика много малко американски президенти са отправяли такава молба, като по-често са избирали други правни механизми, които им позволяват да наредят провеждането на военни операции, без формално да обявяват война.

Тръмп отново намекна, че борбата срещу наркокартелите ще се води не само по море, но и по суша, като заяви, че "може" да информира Конгреса за следващите стъпки. "Но не мисля, че те биха имали нещо против това", добави той.

Свързани статии

Американският президент не предостави повече подробности за мястото и времето на планираните атаки. През изминалите седмици американската армия атакува лодки в Карибско море и в Тихия океан, за които се смяташе, че са натоварени с наркотици.

Смята се, че повече от 30 души са загинали при атаките, което предизвика значителна критика, имайки предвид, че канцеларията на Тръмп не предостави правна обосновка за предприетите действия.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп наркокартели война наркотици
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem