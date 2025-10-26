Облачно и дъждовно ще е днес

Днес над цялата страна ще бъде облачно. На много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините – и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще има значителна облачност. На отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в местата над 1800-2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.

През нощта срещу понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще продължат, ще обхванат цялата страна, а в отделни райони в Южна България временно ще са интензивни и значителни по количество. Все пак през втората половина на деня в понеделник валежите от северозапад бързо ще спрат, а облачността ще се разкъса. Температурите ще бъдат в широки граници и с малък дневен ход, от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони.

Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 13° и 18°.