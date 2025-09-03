IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина един от най-известните и успешни българи в САЩ Тед Попов

Строителният инженер изгради забележителна кариера в САЩ

03.09.2025 | 22:44 ч. Обновена: 03.09.2025 | 23:50 ч. 17
Снимка: БНТ

Тед Попов, един от най-известните българи в Ню Йорк, почина на 91-годишна възраст, съобщава БНТ, като цитира Bulgarian Concert Evenings. 

Роден в Стара Загора през 1933 г., той изгражда забележителна кариера като строителен инженер в САЩ. Освен това през всичките тези години той поддържаше страстта си към класическата музика и българската култура.

Попов е широко уважаван специалист в областта на структурното и геотехническо инженерство. Сред най-значимите му проекти се нареждат работата по метрото на Втора авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити и стабилизирането на Ground Zero след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. За последното постижение той получи медал за герой от град Ню Йорк.

Професионалният път на Попов започна в България, където получи бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство. През 70-те години на миналия век той работи в Куба по изграждането на висящи мостове, а през 1976 г. емигрира със семейството си в САЩ. 

От 1982 г. се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers в Ню Йорк, където работи почти три десетилетия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тед Попов САЩ
