Караджов: Приемането на еврото ще повиши доверието към България

Преходът към него няма да изисква подписване на анекси или промяна на сключени договори

12.09.2025 | 13:22 ч. Обновена: 12.09.2025 | 13:54 ч. 8
БГНЕС

Приемането на еврото ще повиши доверието към България, каза министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на информационната среща в Силистра, част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Еврото не е просто една банкнота, която ще сложим в портфейла си. За целия свят еврото е символ на стабилност и сигурност. Всички разпознават и имат доверие на тази валута. Няма институция, която да откаже да го размени, коментира Караджов. По думите му за българските семейства еврото ще донесе спокойствие, а за бизнеса - повече предвидимост.

По думите на Караджов еврото е една от доминиращите валути в цял свят.

Участие в срещата взе и зам.-министърът на земеделието и храните Лозана Василева. Тя подчерта, че въвеждането на еврото в България няма да се отрази по никакъв начин на финансовия ресурс, който е на разположение на кандидатите и бенефициентите по европейските програми в сектор "Земеделие". По думите й министерството е подготвило необходимите нормативни промени в съответствие със Закона за въвеждане на еврото и Националния план, за да гарантира сигурност, предвидимост и стабилност за всички участници в аграрния сектор.

"Преходът към единната европейска валута няма да изисква подписване на анекси или промяна на вече сключени договори, като правната и финансова приемственост ще бъде напълно гарантирана", каза Василева, цитирана от БТА.

В заключение заместник-министърът заяви, че членството на България в еврозоната ще създаде нови възможности за бизнес операторите в секторите земеделие, рибарство и аквакултури, както и ще оптимизира процесите в администрацията за по-ефективно прилагане на европейските програми.

евро лев Гроздан Караджов
