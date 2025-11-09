Край на авантата, плащаме си глобите в Гърция на границата

Гърция внедрява нова система, която ще блокира тези, които не плащат нарушенията си по пътищата в страната. Министерството вече внедрява нова цифрова система за свързване с митниците на страната, която работи в реално време и блокира излизането на нарушителите, докато не платят глобите си, съобщи министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу.

„Всяко потвърдено нарушение ще достига до митниците в реално време. Шофьорът няма да може да напусне страната, ако не е уредил задълженията си. Това е истинско дигитално кръстовище, което не само защитава държавата от укриване на данъци, но и засилва равенството между гръцките и чуждестранните шофьори“, подчерта министърът, цитиран от 24 часа.

Димитрис Папастергиу твърди, че новата система скоро ще бъде разширена до туристически дестинации, където превозните средства с чуждестранни регистрационни номера и колите под наем са значителна част от трафика през летните месеци.

С поглед към новата дигитална ера, г-н Папастергиу подчерта, че целта е „да се затворят всички „дупки“ в системата и да се създаде прозрачна, справедлива и автоматизирана публична администрация, от града до последната митническа служба в страната“.

Чрез функционирането на информационната система местната власт ще получи приходи, тъй като системата напълно автоматизира регистрирането на нарушенията, изпращането на призовки и събирането на глоби чрез централизирани механизми, докато приходите се разпределят на общините с прозрачност и стабилност.