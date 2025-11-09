Намериха трето тяло под срутения ТЕЦ в Южна Корея

Южнокорейски спасителни екипи извадиха трето тяло от отломките след срутването на голяма конструкция в топлоелектроцентрала, съобщиха днес местни медии, цитирани от Reuters.

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях. Инцидентът стана в четвъртък при срутването на изведено от експлоатация отоплително съоръжение, докато работници демонтирали части от масивната стоманена конструкция в подготовка за разрушаване.

Кадри от мястото на инцидента в град Улсан, на югоизточното крайбрежие на Южна Корея, показват смачканата и преобърната конструкция.

Спасителите използват термодетектори, дистанционни камери и обучени кучета, за да открият останалите затрупани работници, но усилията им се затрудняват от опасността от ново срутване на конструкцията, пише БТА.