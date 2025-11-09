IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Намериха трето тяло под срутения ТЕЦ в Южна Корея

Четирима души все още са затрупани

09.11.2025 | 09:24 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Южнокорейски спасителни екипи извадиха трето тяло от отломките след срутването на голяма конструкция в топлоелектроцентрала, съобщиха днес местни медии, цитирани от Reuters.

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях. Инцидентът стана в четвъртък при срутването на изведено от експлоатация отоплително съоръжение, докато работници демонтирали части от масивната стоманена конструкция в подготовка за разрушаване.

Свързани статии

Кадри от мястото на инцидента в град Улсан, на югоизточното крайбрежие на Южна Корея, показват смачканата и преобърната конструкция.

Спасителите използват термодетектори, дистанционни камери и обучени кучета, за да открият останалите затрупани работници, но усилията им се затрудняват от опасността от ново срутване на конструкцията, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Южна Корея ТЕЦ срутване тела
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem