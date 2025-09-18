IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Охранител на паркинг в Бургас нападнал с брадва инфлуенсъра Бобко

Преди сбиването споровете на двамата се разигравали в TikTok

18.09.2025 | 09:09 ч. Обновена: 18.09.2025 | 09:50 ч. 24
52-годишен охранител на паркинг в Бургас е задържан, след като нанесъл порезна рана с брадва в корема на 33-годишен мъж от София.

До инцидента се стигнало, след като по-младият мъж започнал да снима с телефона си охранителя без негово позволение. 

Оказва се, че пострадалият, който е без сериозни наранявания, е тиктокърът и инфлуенсър Борислав Георгиев, известен като Бобко или „Камикадзе съм брат“, както се представя в социалните мрежи. 

Според Любомир Евтимов от "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас сигналът е за сбиване между двама мъже.

"В процеса на спречкването единият е заплашил другия с малка брадвичка. Случаят има предистория - преди около месец и половина пострадалият инфлуенсър е паркирал автомобила си пред въпросния паркинг. Охранителят е констатирал, че освен, че е паркиран неправилно, възпрепятсва движението на автобусите, които влизат и излизат от паркинга. Той е сигнализирал в общината, а реакцията е била мигновена - колата е била репатрирана на наказателен паркинг. Когато собственикът пристигнал, установил този факт", разказа полицаят, цитиран от Nova.

По думите му е последвало спречкване, след като мъжът е установил, че сигналът е подаден именно от охранителя.

"Конфликтът се е пренесъл в TikTok, който и двамата използват. Напрежението постепенно е ескалирало. Така на 16 септември инфлуенсърът отишъл при охранителя и е започнала размяна на нецензурни думи. След това служителят на паркинга е бил подканен да отидат на плажа да решат спора чрез саморазправа. Това е преляло чашата за охранителя, който обясни, че брадвичката е била с цел сплашване, за да прекрати словесната атака. Мъжът е категоричен, че по никакъв начин не е искал да го нарани.

"При сбиването тиктокърът е получил повърхностна рана в областта на лявото бедро, причинена от брадвичката", отбеляза още Евтимов.

Охранителят е бил задържан за 24 часа и освободен. Образувано е досъдебно производство.

Бургас нападение брадва охранител
