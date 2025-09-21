Тежка катастрофа в София на бул. “Драган Цаков”, загинали са шофьор и моторист ВИДЕО

Тежка катастрофа е станала на булевард "Драган Цанков" в София. Има загинал, съобщава БТА. Сигналът за инцидента е подаден около 12:30 часа.

Произшествието е станало на булеварда в района на Телевизионната кула.

В района на инцидента има екипи на Спешна помощ и полицията.

Три минути след сигнала за инцидента идва първият екип на спешната медицинска помощ. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора.

Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ.