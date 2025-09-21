IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тежка катастрофа в София на бул. "Драган Цаков", загинали са шофьор и моторист ВИДЕО

18-годишно момиче е с тежки наранявания и е настанено в болница

21.09.2025 | 13:01 ч. Обновена: 21.09.2025 | 13:52 ч. 15
Тежка катастрофа в София на бул. “Драган Цаков”, загинали са шофьор и моторист ВИДЕО

Тежка катастрофа е станала на булевард "Драган Цанков" в София. Има загинал, съобщава БТА. Сигналът за инцидента е подаден около 12:30 часа.

Произшествието е станало на булеварда в района на Телевизионната кула.

В района на инцидента има екипи на Спешна помощ и полицията.

Три минути след сигнала за инцидента идва първият екип на спешната медицинска помощ. След това идват и още две линейки. 

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и шофьорът на мотора.

Оцеляло е единствено 18 годишното-момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешна помощ. Момичето е с тежка травма в коремната област. Единият спешен екип в момента я транспортира към болница ИСУЛ. 

