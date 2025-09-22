IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Времето днес: Слънчево, градусите стигат 31

Времето днес: Слънчево, градусите стигат 31

Утре ще има дори повишение на температурите

22.09.2025 | 06:58 ч. Обновена: 22.09.2025 | 08:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

В празничния ден, в който отбелязваме 117 години от Независимостта на България, времето ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. 

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 26° и 31°. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°, съобщиха от НИМХ. 
    
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.
  
В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

Във вторник ще бъде слънчево, преди обяд в източните райони със значителна ниска слоеста облачност. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, а минималните - между 10° и 15°. В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще е все още топло.

