Потребителската кошница отново поскъпна, вече е 97 лева

Владимир Иванов: На пазара няма дефицити от нищо

23.09.2025 | 14:10 ч. 16
За една седмица потребителската кошница е поскъпнала и вече струва 97 лева, заяви по време на брифинг председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. 

Увеличението на малката потребителска кошница спрямо миналата седмица е с едно левче.

Иванов направи седмичен обзор за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 23 септември 2025 г. 

По думите му не се наблюдават странични влияния за пазара. Иванов увери, че еврозоната също не оказва влияние. Председателят на ДКСБТ отправи призив към потребителите да направят по-рационален избор и да пазаруват оттам, откъдето няма надценки.

"На пазара няма дефицити от нищо", добави Иванов.

малка потребителска кошница поскъпване цени пазари еврозона ДКСБТ
