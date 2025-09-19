КНСБ: Стоките от малката потребителска кошница са поскъпнали с близо 0,5% за месец

КНСБ отчита продължаваща разлика между цената на дребно и на едро на част от някои хранителни стоки. Установява се “типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на синдиката във връзка с наблюдение на цените от малката потребителска кошница за август 2025 г. Данните бяха представени днес.

При много от продуктите като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, добавят от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната.

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 по-скъпи в търговските вериги отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини. / БТА