Потребителската кошница поскъпна с левче, вече е 98 лева

Имаме повишаване на потребителската кошница с един лев нагоре спрямо миналата седмица и тя вече струва 98 лева, заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

"Вариациите са от сезонен характер", добави Иванов и направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 1 септември 2025 г.

Председателят на ДКСБТ сподели, че млади хора са го срещнали и попитали защо е необходимо да се следят цените на едро, като той им е отговорил, че това е необходимо, за да се види тенденцията, как върви и се развива пазарът на едро и потребителите да направят най-разумния избор на продукти.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на червения пипер с 0,11 лв., на прасковата с 0,05 лв. и на кайсията с 0,02 лв.

Доматите и морковите запазват цените си от миналата седмица. Увеличение се наблюдава при краставиците с 0,09 лв., при лимона с 0,18 лв., при тиквичките с 0,02 лв., при картофите с 0,09 лв., при зелето с 0,10 лв., при динята с 0,02 лв., при зеления пипер с 0,04 лв., при лука с 0,05 лв., при ябълките с 0,02 лв.

“Вариациите са изцяло сезонни, особено това ще се касае до плодовете”, каза Иванов, като подчерта, че има едно много добро предлагане на сезонните плодове, благодарение на близки дестинации до България, които уравновесиха пазара. Това се касае до прасковите и до кайсиите, при положение, че нашата реколта е много неблагоприятна. При ябълките имаме вече горе-долу едно пазарно равновесие и да очакваме вече новата реколта как ще се прояви на пазара. В България не е добра реколтата, тоест намаление на цената едва ли ще видим, но поне да видим стабилизиране на равнищата“, добави председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

При основните хранителни стоки поскъпва кашкавалът с 0,19 лв., като това е първата от пет седмици насам, в която има увеличение на кашкавала. Сиренето поскъпва с 0,18 лв., киселото мляко с 0,09 лв., фасулът с 0,02 лв., яйцата с 0,01 лв., оризът с 0,04 лв., захарта с 0,03 лв.

“Захарта, също като кашкавала, от последните 6 – 7 седмици за пръв път е в посока нагоре“, отбеляза Иванов и добави, че стоките, които намаляват своята цена, са свинското месо с 0,20 лв., прясното мляко с 0,06 лв., пилешкото месо с 0,03 лв., олиото с 0,04 лв.

Брашното и маслото запазват цените си от миналата седмица.

“Юли и август бяха едни нормални месеци, с пазарна тенденция на успокояване на пазара”, допълни Иванов. / БГНЕС