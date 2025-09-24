СО предлага поскъпване: 4 лв. за "Синя" и 2 лв. "Зелена" зона

Кметът на столицата Васил Терзиев внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Докладът е подкрепен от председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП-ДБ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров.

Предложенията, внесени от Терзиев, са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която са участвали 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Като най-сериозен проблем анкетираните са посочили недостига на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне. Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в Банишора, южните квартали до бул. “Тодор Каблешков", както и в “Редута”, “Гео Милев”, “Изток” и “Изгрев”. От анкетата става ясно, че живеещите в районите на “Синя зона” настояват тя да работи и в неделя.

Сред предложенията в доклада са още: разширяването на "Зелена зона" в южните квартали и в натоварени райони като “Банишора”, “Редута”, “Гео Милев”, Изгрев” и “Изток”; превръщане на част от зелените подзони в сини; Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.

Ако предложенията бъдат приети, то ще има и промяна в цените за паркиране. Така за “Синя зона” ще се плаща 4 лв./час, а за “Зелена зона” – 2 лв./час. Актуализация на цените не е имало от 2012 година.

"Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда", заяви кметът Терзиев.

Кметът благодари на всички 22 230 граждани, които се включиха в анкетата, както и на общинските съветници от групата на ПП–ДБ и администрацията за работата по допитването и подготовката на доклада. / БГНЕС